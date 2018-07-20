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Предприятие концерна «Тракторные заводы» в Чувашии до конца года увеличит штат почти вдвое
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Предприятие концерна «Тракторные заводы» в Чувашии до конца года увеличит штат почти вдвое 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Чебоксарский завод промышленного литья «Промтрактор-Промлит», который входит в концерн «Тракторные заводы», до конца года увеличит коллектив с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства экономического развития, промышленности и торговли республики.
Сложная ситуация на «Тракторных заводах» сложилась несколько лет назад, производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. В рамках программы финансового оздоровления концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБ в декабре 2016 года, были выделены 5,75 млрд рублей. В конце 2017 года принято решение о переходе предприятий концерна под управление госкорпорации «Ростех».
"На данный момент на заводе работает 1545 человек. До конца года численность сотрудников необходимо довести до порядка 2,5 тысячи", — сказали в пресс-службе.
По информации министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии, набор новых сотрудников связан с целевым планом производства предприятия на 2018 год. Документ предусматривает выпуск продукции на 4 млрд рублей. «Предприятию необходимо принять до конца этого года 1 тыс. человек. За два последних месяца на завод устроилось более ста новых сотрудников, до конца года планируется набрать еще 900 человек», — говорится в сообщении ведомства.
По словам директора по работе с персоналом и хозяйственному обслуживанию «Промтрактора-Промлита» Наталии Герасимовой, которые приводят в пресс-службе, на предприятие преимущественно требуются огнеупорщики, обрубщики, земледелы, электрогазосварщики, фрезеровщики, сверловщики, токари, электромонтеры по ремонту оборудования. Она также уточнила, что всем работникам предоставляются социальные гарантии, в том числе возможность проживания в общежитии.
"Тракторные заводы" — крупнейший российский концерн в области машиностроения, в его состав входят 17 предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из десяти субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании. На территории Чувашии действуют Чебоксарский агрегатный завод, заводы «Промтрактор-промлит» и «Промтрактор-вагон». Число работающих на предприятиях концерна «Тракторные заводы» в республике составляет 8,9 тыс. человек.
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