Ещё
Жителя Воскресенкого района заставили оплатить 27 штрафов, запретив ему продажу автомобиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Воскресенкого района заставили оплатить 27 штрафов, запретив ему продажу автомобиля 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Водитель из Воскресенского района пристрастился к нарушению правил дорожного движения и получил штрафов общей суммой на 20 тысяч рублей. Приставами было возбуждено 27 исполнительных производств, но мужчина не заплатил ни копейки. Об этом сегодня сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.
В целях взыскания долга злостному неплательщику было вынесено постановление о запрете продажи автомобиля и прочих регистрационных действий. Спустя некоторое время он захотел продать свою машину, но не смог. После этого задолженность была погашена в полном объёме.
Напомним, некоторое время назад произошёл подобный случай. У жителя Саратова арестовали автомобиль за неуплату коммунальных услуг.
САРАТОВ24: последние новости
Елена Налимова: Пенсионная реформа будет работать только после ликвидации теневого бизнеса Назван список опасных мобильных приложений Житель Саратова пришел к следователям с явкой с повинной, сообщив об убийстве приятеля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста849
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры106
Умерла Мария Спивак8
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных19
Фото кабинета Медведева удивило россиян110
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение