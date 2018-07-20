Жителя Воскресенкого района заставили оплатить 27 штрафов, запретив ему продажу автомобиля

Водитель из Воскресенского района пристрастился к нарушению правил дорожного движения и получил штрафов общей суммой на 20 тысяч рублей. Приставами было возбуждено 27 исполнительных производств, но мужчина не заплатил ни копейки. Об этом сегодня сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области

В целях взыскания долга злостному неплательщику было вынесено постановление о запрете продажи автомобиля и прочих регистрационных действий. Спустя некоторое время он захотел продать свою машину, но не смог. После этого задолженность была погашена в полном объёме.