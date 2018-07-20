Десятки владельцев нелегальных гаражных мастерских будут оштрафованы в Вологде

Место для проведения рейда выбрано неслучайно. В состав гаражно-строительного кооператива «Окружное» входит более 1200 гаражных боксов, они занимают территорию площадью порядка 13,5 гектаров. Построенные в 80-е годы гаражи использовались по прямому назначению недолго, уже в 90-е годы владельцы частично переоборудовали их под автосервисы.

В гараже, переоборудованном под столярную мастерскую, ведет деятельность предприниматель, оформивший общество с ограниченной ответственностью. Однако бизнес якобы не приносит дохода — в налоговые органы представлена «нулевая» отчетность. Как пояснил бизнесмен, сейчас он вместе с помощником, который на работу не оформлен, пытается переориентироваться с убыточного производства корпусной мебели.

По соседству в нескольких гаражных боксах развернулся «сетевой» автосервис. Каждый гараж укомплектован специализированным оборудованием и техникой, требующей ремонта. Работают люди, как оказалось, тоже без оформления. По словам владельца, они приняты меньше месяца назад, доходов пока не получили, так как бизнес «закредитован» и оплачивать труд возможности нет. Подобная ситуация и в ряде других гаражей.

Административные материалы составлены на бизнесменов, не представивших документов, на основании которых ведут предпринимательскую деятельность. Меры по сокращению масштабов нелегальной занятости предпринимаются контролирующими органами регулярно. В 2017 году рейды целенаправленно совершались в парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны. Также проверяли нелегальных частных перевозчиков и «подозрительные» компании.

В 2018 году упор сделали на проверки ГСК. Проведено 10 совместных рейдов городских властей с правоохранительными и налоговыми органами.

«Сейчас в Вологде наблюдается снижение количества работающего населения, приходящегося на долю пенсионеров, а также увеличение сегмента теневой экономики. Наша задача — выявлять незаконную предпринимательскую деятельность, проводить разъяснительную работу для постановки на налоговый учет. Результатом будет увеличение доходной части бюджета и поступления во внебюджетные фонды, в частности в Пенсионный фонд РФ», — прокомментировала и. о. начальника Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

Неформальная занятость выявляется с помощью мониторинга трудоспособного населения, он проводится ежегодно. Анализируются показатели отчислений НДФЛ, а также данные Пенсионного фонда РФ и биржи труда. Вологжане трудоспособного возраста, которые не имеют никаких отчислений, входят в прослойку нелегально занятых. Увеличение масштабов теневой занятости по стране стало одной из причин разработки законопроекта об увеличении пенсионного возраста.

Хорошие результаты приносит индивидуальная работа с предпринимателями на заседаниях рабочей группы по легализации теневой заработной платы. С начала года проведено более сотни таких встреч с участием 1100 работодателей, из них 53% решили повысили уровень оплаты труда своим сотрудникам. Во все уровни бюджетов дополнительно поступило более 72 млн рублей НДФЛ, из них более чем на 15 млн пополнился городской бюджет.