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Разработчики PUBG извинились за неуместные отсылки ко Второй Мировой
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Разработчики PUBG извинились за неуместные отсылки ко Второй Мировой 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Разработчикам PlayerUnknown’s Battlegrounds пришлось извиняться за свои неуместные отсылки к Японской Империи и Второй Мировой войне.
Сначала корейский новостной сайт при поддержке BBC обнаружил игровой предмет — маску пилота с символом восходящего солнца. Данное изображение часто ассоциируется с Японией времен Второй Мировой, когда она была союзником нацистской Германии. А затем один из игроков встретил бота с именем Unit 731, что является прямой отсылкой к японскому «Отряду 731». Данное подразделение японской армии проводило опыты с применением биологического оружия на живых людях, военнопленных из Китая, Кореи и Советского Союза. Отряд разделялся на различные группы, которые исследовали влияние сибирской язвы, тифа, чумы и и многих других смертельных заболеваний и вирусов на людей. Во время тестов по официальным данным погибло более 3 500 человек, а по неофициальным — больше 10 000.
Издатель игры Bluehole выпустил заявление, согласно которому бот с именем Unit 731 будет удален из PUBG, а маску пилота с неуместной символикой уже сняли с продажи. Компания отметила, что данный предмет вовсе не должен был выходить на рынок и все произошло совершенно случайно.
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