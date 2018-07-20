Разработчики PUBG извинились за неуместные отсылки ко Второй Мировой

Разработчикам PlayerUnknown’s Battlegrounds пришлось извиняться за свои неуместные отсылки к Японской Империи и Второй Мировой войне.

Сначала корейский новостной сайт при поддержке BBC обнаружил игровой предмет — маску пилота с символом восходящего солнца. Данное изображение часто ассоциируется с Японией времен Второй Мировой, когда она была союзником нацистской Германии . А затем один из игроков встретил бота с именем Unit 731, что является прямой отсылкой к японскому «Отряду 731». Данное подразделение японской армии проводило опыты с применением биологического оружия на живых людях, военнопленных из Китая Кореи и Советского Союза. Отряд разделялся на различные группы, которые исследовали влияние сибирской язвы, тифа, чумы и и многих других смертельных заболеваний и вирусов на людей. Во время тестов по официальным данным погибло более 3 500 человек, а по неофициальным — больше 10 000.

Издатель игры Bluehole выпустил заявление, согласно которому бот с именем Unit 731 будет удален из PUBG, а маску пилота с неуместной символикой уже сняли с продажи. Компания отметила, что данный предмет вовсе не должен был выходить на рынок и все произошло совершенно случайно.