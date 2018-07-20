Пляжи Туапсинского района восстановили после шторма 

Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. В Туапсинском районе 18 июля из-за ливневого дождя на местные пляжи вынесло мусор, горы сухих ветер, бревна и другую грязь. Работы по очистке прибрежной территории велись в круглосуточном режиме, заявил глава муниципалитета Анатолий Русин. По его словам, отдыхающие с пониманием отнеслись к ситуации.
В настоящее время приведены в порядок пляжи в Туапсе, Небуге, Шепси, а также пансионатов «Джубга», детских лагерей «Мечта», «Радость», «Морская волна». Всего было вывезено 80 грузовиков с мусором.
Уборка продолжается на пляжах Джубги и поселка Лермонтово, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.