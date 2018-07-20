Госдума решила, кто вернет деньги за некачественный товар в интернет-магазине

Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность интернет-площадок товаров и услуг. Его применение должно защитить права потребителей при покупках в Сети.

Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни многих россиян. Онлайн вызывают такси, покупают билеты в кино, еду, одежду и многое другое. Объем интернет-торговли в России в 2017 году составил 1,04 трлн рублей, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Таким образом он вырос на 13% по сравнению с 2016 годом.

При этом одним из популярных способов поиска товаров остаются интернет-площадки, которые объединяют информацию из разных онлайн-магазинов. Это объясняется простым удобством: чем искать данные по всему интернету, пользователю достаточно зайти на один сайт, где он сможет сравнить характеристики, цену и другие параметры товаров. Так что дискуссии о регулировании этого сегмента рынка ведутся уже много лет.

Что такое интернет-агрегатор?

Закон уточнил само понятие «агрегатор». Согласно поправкам, это приложение, сайт или страница, дающие потребителю возможность одновременно ознакомиться с информацией о товаре или услуге, заключить с продавцом договор и произвести предварительную оплату.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал ТАСС , что уже почти не осталось классических интернет-магазинов и все больше ресурсов переходят на смешанную схему работы, когда они и продавец, и агрегатор.

Кроме того, согласно закону, чтобы площадку признали агрегатором, оплата должна идти непосредственно ее владельцу.

Таким образом, остается неясной судьба агрегатора, если он удалит функцию покупки и будет перенаправлять непосредственно на страницу продавца. Так, например, крупнейший российский агрегатор «Яндекс. Маркет» в настоящий момент отключил корзину.

Как защитят потребителей?

Если же интернет-площадка оставит покупателю возможность приобрести товар непосредственно на ее сайте, то он будет вправе потребовать возврат средств. Но только если товар не доставили в обговоренный срок. На возврат средств у интернет-площадки будет десять дней.

Также законопроект обязывает агрегатор возместить потребителю реальный ущерб, нанесенный из-за предоставления недостоверных данных о товаре или услуге. При этом агрегатор освобождается от ответственности, если ложную информацию предоставил сам продавец.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов заявил об отсутствии причин для принятия такого закона. По его мнению, он построен на предположении, что покупатели, столкнувшись с нарушениями, пойдут к агрегатору, а не к продавцу. Что выглядит маловероятно. Эксперт раскритиковал формулировки закона, отметив, что они непонятны и потому порождают огромную долю неопределенности на рынке. А в итоге возникающие споры будут решаться юристами компаний и в судах.

В свою очередь Артем Соколов, напротив, заявил, что закон укрепляет позиции потребителей и дает им больше гарантий, чем раньше. «Теперь площадка обязана достоверно рассказать покупателю, кто она такая. Также она должна контролировать все, что на ней происходит. И предоставлять потребителю информацию обо всех продавцах», — добавил эксперт.

Покупки за рубежом остаются на свой страх и риск

Помимо отечественных интернет-магазинов россияне активно покупают за рубежом. Так, в 2017 году на иностранные интернет-покупки пришлось 36% всего объема онлайн-торговли в России, то есть 374,3 млрд рублей.

Но иностранные агрегаторы выпадают из-под действия закона, так как действуют в другом правовом поле, отметил Артем Соколов. «К сожалению, покупки в иностранных интернет-магазинах российский потребитель всегда совершает на свой страх и риск, потому что здесь он остается напрямую с продавцом, который дальше решает, как себя вести», — добавил он.

В «Яндекс. Маркете» тоже заявили об угрозе снижения уровня конкуренции с зарубежными агрегаторами из-за того, что они находятся в иностранной юрисдикции. Кроме того, в пресс-службе отметили, что закон ставит интернет-агрегаторов в «неравное положение по сравнению с посредниками, которые оказывают аналогичные услуги в офлайне». Компания считает, что принятый законопроект должен быть сбалансирован с точки зрения соблюдения прав и законных интересов всех игроков.