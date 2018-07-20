Российский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля 2019 года

На заседании подвели итоги Форума, cостоявшегося в феврале 2018 года, а также обсудили организационные вопросы проведения Российского инвестиционного форума в 2019 году, в том числе касающиеся условий участия в мероприятии, запуска пригласительной кампании, подготовки площадки Форума и инфраструктуры Краснодарского края и города Сочи , формирования концепции деловой программы и традиционной выставки регионов в рамках Форума. Особое внимание было уделено вопросу предоставления более широких возможностей для выступления в рамках основной программы представителям средних и малых предприятий.

Кроме того, в рамках стартового дня Российского инвестиционного форума запланировано провести мероприятия форума «Здоровое общество. На пути к цели: 80+», который станет объединенной площадкой для обсуждения и мониторинга национальных программ и федеральных проектов, связанных с формированием здорового общества.

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова, Российский инвестиционный форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для привлечения инвестиций в российские регионы: «С каждым годом мы видим рост количества участников, в том числе иностранных, рост объема заключенных сделок. В частности, на Форуме-2018 рост количества участников составил 27% по сравнению с предыдущим годом. Расширяется программа мероприятий в рамках Форума, добавляются новые форматы, растет количество экспонентов выставки. Это говорит о том, что Форум предоставляет широкий спектр возможностей для регионов продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность иностранным и российским инвесторам, обсудить совместные проекты и межрегиональное сотрудничество. Площадку Форума необходимо использовать для стимулирования региональной работы не только в экономике, но и в социальной и других сферах».

Подробности на официальном сайте Российского инвестиционного форума rusinvestforum.org.