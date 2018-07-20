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Российский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля 2019 года
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Российский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля 2019 года 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Докладчиками выступили советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
На заседании подвели итоги Форума, cостоявшегося в феврале 2018 года, а также обсудили организационные вопросы проведения Российского инвестиционного форума в 2019 году, в том числе касающиеся условий участия в мероприятии, запуска пригласительной кампании, подготовки площадки Форума и инфраструктуры Краснодарского края и города Сочи, формирования концепции деловой программы и традиционной выставки регионов в рамках Форума. Особое внимание было уделено вопросу предоставления более широких возможностей для выступления в рамках основной программы представителям средних и малых предприятий.
Кроме того, в рамках стартового дня Российского инвестиционного форума запланировано провести мероприятия форума «Здоровое общество. На пути к цели: 80+», который станет объединенной площадкой для обсуждения и мониторинга национальных программ и федеральных проектов, связанных с формированием здорового общества.
По итогам заседания Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета Дмитрий Козак объявил датами проведения очередного Российского инвестиционного форума 14–15 февраля 2019 года.
По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова, Российский инвестиционный форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для привлечения инвестиций в российские регионы: «С каждым годом мы видим рост количества участников, в том числе иностранных, рост объема заключенных сделок. В частности, на Форуме-2018 рост количества участников составил 27% по сравнению с предыдущим годом. Расширяется программа мероприятий в рамках Форума, добавляются новые форматы, растет количество экспонентов выставки. Это говорит о том, что Форум предоставляет широкий спектр возможностей для регионов продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность иностранным и российским инвесторам, обсудить совместные проекты и межрегиональное сотрудничество. Площадку Форума необходимо использовать для стимулирования региональной работы не только в экономике, но и в социальной и других сферах».
Подробности на официальном сайте Российского инвестиционного форума rusinvestforum.org.
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