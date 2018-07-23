В какое время можно увидеть лунное затмение 27 июля 2018 года?

В ближайшие дни земляне станут свидетелями уникального астрономического явления: 27 июля 2018 года произойдёт самое продолжительное лунное затмение XXI века. Увидеть его смогут жители практически всех территорий РФ , в том числе и Ростовской области

Как происходит

Как объясняют специалисты, лунное затмение образуется, когда Луна проходит внутри земной тени.

Когда начинается явление, тень Земли сначала слегка находит на Луну. Затем тень начинает всё больше и больше «покрывать» часть земного спутника, меняя его цвет.

Сколько продлится

В этот раз Луна будет оставаться в тени Земли рекордно долго — один час 43 минуты, а общая продолжительность теневого затмения составит около четырех часов.

Поскольку это астрономическое событие произойдёт вблизи апогея (точки лунной орбиты, наиболее удалённой от Земли — прим.ред.), то станет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке.

Интересно, что теоретически максимально возможная длительность полной фазы лунного затмения может составлять 108 минут. Такими по продолжительности, к примеру, были лунные затмения 26 июля 1953-го и 16 июля 2000 года.

В 2018 году это будет уже второе по счёту полное лунное затмение: первое состоялось в январе. А так как Луна 27 июля пройдёт через центр земной тени, то это будет первое центральное лунное затмение после 15 июня 2011 года.

Где можно наблюдать

Благодаря благоприятным погодным условиям, явление будет полностью открыто для обзора во всех частях света, кроме Северной Америки. В Южной Америке, Западной Африке и Европе оно совпадёт с восходом Луны.

Чтобы наблюдать небесное светило в необычном виде, желательно выехать на открытую местность, или подняться на возвышение, так как в момент затмения Луна будет находиться на юге низко над горизонтом.

В какое время

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова, небесное шоу начнется в20:13 по московскому времени (в 20.22 по Гринвичу ). Полная фаза затмения продлится с 22:30 27 июля до 01:14 28 июля, а в 02:31 Луна полностью выйдет из земной тени.

Какого цвета будет Луна

Как поясняют специалисты, при наступлении полного затмения Луна не исчезает полностью, а становится тёмно-красной. Так, затмение 6 июля1982 года было красноватым, а затмение 20 января 2000 года имело коричневый оттенок.

Такие цвета Луна приобретает во время затмений благодаря тому, что земная атмосфера больше рассеивает красные лучи, поэтому никогда нельзя наблюдать, скажем, синего или зеленого лунного затмения.

Интересно, что полные затмения различаются не только по цвету. Существует также специальная таблица для определения яркости полного затмения, называемая шкалой Данжона (в честь французского астронома Андре Данжона, 1890-1967). В ней различаются пять степеней потемнения Луны во время полного лунного затмения от нуля до четырёх.