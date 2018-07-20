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На встрече с населением в Кузьминках обсудили досуг в летнее время
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На встрече с населением в Кузьминках обсудили досуг в летнее время 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
На встрече главы управы района Кузьминки с населением в среду, 18 июля, жителям рассказали про организацию досуговой деятельности на территории района в летний период. Доклад по данной теме зачитала заместитель главы управы по работе с населением Елена Осадчук.
— В летний период ГБУ Многопрофильный молодежный центр «Рубеж» планирует продолжить работу по привлечению к активному досугу по месту жительства наших жителей. Планируется проведение интерактивных программ, приуроченных к памятным датам. Также мы планируем проводить досуговые мероприятия во дворах и скверах, лектории и мастер-классы по различным направлениям, — пояснила Осадчук.
Также планируется проведение анимационной программы «Пираты в поисках сокровищ» на площадке «Кузьминский лед» по адресу: улица Окская, дом 16, корп. 3. (ис)
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