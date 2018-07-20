На встрече с населением в Кузьминках обсудили досуг в летнее время

На встрече главы управы района Кузьминки с населением в среду, 18 июля, жителям рассказали про организацию досуговой деятельности на территории района в летний период. Доклад по данной теме зачитала заместитель главы управы по работе с населением Елена Осадчук

— В летний период ГБУ Многопрофильный молодежный центр «Рубеж» планирует продолжить работу по привлечению к активному досугу по месту жительства наших жителей. Планируется проведение интерактивных программ, приуроченных к памятным датам. Также мы планируем проводить досуговые мероприятия во дворах и скверах, лектории и мастер-классы по различным направлениям, — пояснила Осадчук.

Также планируется проведение анимационной программы «Пираты в поисках сокровищ» на площадке «Кузьминский лед» по адресу: улица Окская, дом 16, корп. 3. (ис)