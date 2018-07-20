Злой рок преследует пышногрудую звезду «Дома-2»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Маша Кохно снова попала в беду за границей. Звезда «Битвы экстрасенсов» Марина Зуева уверена, в жизни Марии наступила черная полоса.

Заграничный отдых Маши закончился настоящим кошмаром. Кохно ограбили прямо в аэропорту. Девушка отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а в это время неизвестный утащил ее рюкзак. Злоумышленник провернул все так ловко, что звезда телестройки даже не сразу заметила пропажу.

"Это случилось вчера — с грустью сообщила Маша — Все украли — рюкзак из коляски с паспортами, деньгами, тысячей евро, телефоном, люксовой косметикой, дизайнерскими украшениями, планшетами и зарядками вытащили. Мне очень плохо. Я даже не обратила внимания, потому что стояла с ребенком".

Кохно сначала думала, что просто забыла пожитки где-нибудь на территории воздушной гавани. «Мы искали по всему аэропорту этот портфель, нигде его не нашли, а потом на камерах наблюдения увидели — его вытащили! Меня посадили в самолет, но настроение было ужасным, у меня там было абсолютно все», — цитирует звезду «Дома-2» издание StarHit. Девушка добавила, что из-за шока забыла обратиться в правоохранительные органы

Отметим, что это не первый испорченный отдых экс-участницы телестройки. Весной этого года, в отпуске ее возлюбленного избила полиция, а потом Марию ограбила прислуга.

Сначала Кохно вместе со своим бойфрендом Олегом отправилась в Таиланд . Там на прогулке к пышногрудой красавице Марие стал приставать незнакомец. Олег вступился за возлюбленную и надавал назойливому поклоннику тумаков. Однако местные полицейские не оценили галантный поступок и избили парня Кохно.

Чтобы забыть неприятную ситуацию, парочка решила улететь в Испанию . Но в солнечной Европе звезду телестройки ограбила горничная. Сотрудница отеля забрала все деньги Марии и некоторые документы.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Марина Зуева уверена: неприятности Кохно — это злой рок. «Сейчас у нее идет период „знаков“ от Вселенной, она должна обратить внимание на них и пересмотреть свое поведение. Также у меня есть ощущение присутствия белых халатов рядом с ней, возможно, это состояние доведет Марию до обращения к медикам или психологам. Я рекомендовала бы ей заняться своей психикой, работать над собой, потому что постоянные эмоциональные срывы могут сыграть злую шутку с Машей», — цитирует ясновидящую dom2magazine.

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