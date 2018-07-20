Саратовцы станут платить за вывоз мусора по новой системе

Саратовцы станут платить за вывоз мусора по новой системе, согласно проведенному конкурсному отбору, Саратовская область , а именно Левобережье, Хвалынский и Вольский районы, а также Саратов будут обслуживаться Региональным оператором АО «Управление отходами», о чем сообщил министр природных ресурсов и экологии на пресс-конференции в «КП-Саратов».

Были озвучены тарифы: для жильцов Саратова, Энгельса и Балаково в многоквартирных домах будет 120 рублей человек, частный сектор — 150 рублей,

в населенных пунктах до 150 тыс. населения вывести мусор из квартир — 110 рублей, частный сектор-140 с человека, села с жителями от тысячи до пяти тысяч — 85 рублей, до 1000 человек — 65 рублей.