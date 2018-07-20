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Саратовцы станут платить за вывоз мусора по новой системе
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Саратовцы станут платить за вывоз мусора по новой системе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Саратовцы станут платить за вывоз мусора по новой системе, согласно проведенному конкурсному отбору, Саратовская область, а именно Левобережье, Хвалынский и Вольский районы, а также Саратов будут обслуживаться Региональным оператором АО «Управление отходами», о чем сообщил министр природных ресурсов и экологии на пресс-конференции в «КП-Саратов».
Были озвучены тарифы: для жильцов Саратова, Энгельса и Балаково в многоквартирных домах будет 120 рублей человек, частный сектор — 150 рублей,
в населенных пунктах до 150 тыс. населения вывести мусор из квартир — 110 рублей, частный сектор-140 с человека, села с жителями от тысячи до пяти тысяч — 85 рублей, до 1000 человек — 65 рублей.
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