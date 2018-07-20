Почему «Трактор» не сможет повторить бронзовый сезон

Руководители клубов витают в облаках. Опустите их на землю.

Задача на сезон — штука коварная. Скромно заявишь о намерении попасть в плей-офф — обвинят в недостатке амбиций. Замахнёшься на Кубок Гагарина, не обладая для того ресурсами СКА или ЦСКА, покрутят пальцем у виска. Хотя кубок как конечная цель должен быть у всех участников чемпионата. Иначе для чего начинать сезон? Так, по крайней мере, нас учили в голливудских спортивных драмах, где герой Аль Пачино произносит очередную мотивационную речь. Реальность от кино несколько отличается. Тем более реальность кахаэловская, где равные возможности остаются чем-то несбыточным.

«Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах», — слышим мы с детства, но эту истину уяснили не все. Особенно грешат этим властители мира — наши политики. Чего только стоит заявление главы Приморского края о том, что ждёт «Адмирал» в призах. Даром что Андрей Тарасенко полный тёзка известного хоккеиста, а ныне тренера, в профессиональном спорте, кажется, ни черта не понимает. Или трактует термин «призы» по-своему, подразумевая вовсе не медали, а нечто другое. Поди разбери, что в голове у губернаторов. Ясно лишь, что более далёкой от призовых мест команды, чем «Адмирал», не сыскать. «Моряки» постепенно пытаются перевезти к Японскому морю чуть ли не весь состав «Лады». Казалось бы, само по себе комплектование игроками предпоследней команды минувшего сезона говорит о многом. Однако во Владивосток этим летом приезжают совсем уж странные персонажи из ЦСК ВВС — бывшего места работы генерального директора приморцев Сергея Сошникова . Пока речь идёт лишь о просмотре, но мы ничему не удивимся. Ну а самым нелепым решением впору считать внутренний запрет на легионеров, который установил…Тарасенко. Унтер-офицерская вдова до сих пор продолжает себя сечь.

Ну бог с ним с «Адмиралом». О том, что в приморском королевстве что-то не так, мы подозревали давно. А тут ещё и якорь решили поменять на штурвал, чтобы игрокам «легче дышалось». Комментировать этот «горе-ребрендинг на удачу» даже как-то неловко. Челябинск на этом фоне попросту пристанище разума. Заявлений, от которых глаза на лоб лезут, первые лица «Трактора», как правило, не делают. А если и совершают странные шаги, то тихо, особо не афишируя. Над продлением контракта с Сергеем Сентюриным болельщики в Челябинске, конечно, печально посмеиваются, но этого самого Сентюрина хотя бы не нарекают ключевым игроком команды. Как раз оттого, что в Челябинске не привыкли веселить публику нелепыми высказываниями, недавнее заявление Евгения Губарева выглядит как минимум странно. Генеральный менеджер чёрно-белых во всеуслышание заявил о желании повторить прошлогодний результат. А это, на секундочку, финал конференции и бронзовые медали. Лихо, да? Как правило, после успешных сезонов звёздная болезнь накрывает молодых ребят, которые ещё не проходили проверку медными трубами. От закалённых суровой реальностью функционеров ждёшь более взвешенных и приземлённых действий.

Безусловно, в актив руководству «Трактора» стоит занести приобретение Райана Стоа . Мало того что американец отличный центр, так ещё и новому главному тренеру уральцев этот персонаж хорошо знаком. Титову, по крайней мере, на первых порах нужен в коллективе человек, на которого он сможет опереться. Вот только взять Стоа, усилив тем самым линию атаки, челябинцам удалось ценой ослабления вратарской бригады. Кто-то скажет, что Василий Демченко уже созрел для больших дел и держать в команде Павла Францоуза отныне нет особого смысла, но вместе они составляли, пожалуй, сильнейший во всей лиге тандем. Челябинск потерял не только одного из лучших вратарей континента, но и своего второго по результативности защитника. Иван Вишневский не был безгрешен, но при всех очевидных ошибках являлся №2 на синей линии после безоговорочного лидера команды Ника Бэйлена. Рассчитывать, что его сможет заменить Никита Хлыстов , несколько наивно. Непонятно пока и то, как уральцы будут компенсировать потерю связки Черников — Петров. Они не становятся моложе, а решение о расставании не лишено смысла, но именно на этой парочке держалось челябинское меньшинство. В числе новичков «Трактора» не видно игроков, которые способны взять на себя такой же объём черновой работы.

В селекции «Трактора» есть как плюсы, так и минусы. На бумаге уральцы в чём-то стали сильнее, а какие-то позиции откровенно проседают. Обычная, в общем-то, история. Однако, говоря о сохранении костяка команды, боссы уральского клуба почему-то умалчивают, кто стоял во главе этого костяка. Именно Анвара Гатиятулина , а не Францоуза или Кручинина, впору считать главной потерей челябинцев в межсезонье. Прошлогодний «Трактор» был типичной тренерской командой. Впрочем, недооценка вклада Гатиятулина в общий успех собственным же руководством — давняя для «Трактора» история. Что говорить, если о назначении Анвара в сборную России сообщили буквально все, но не официальный сайт клуба, чьим тренером он на тот момент являлся? Всё это очень напоминает знаменитые 10% от президента футбольного «Спартака» Леонида Федуна , который в своё время столь пренебрежительно оценил роль тренера в команде.

В Челябинске, похоже, оторвались от земли и посчитали, что четвёрка лучших команд лиги — это их реальный уровень: вчера, сегодня, завтра. Витая в облаках, боссы уральского клуба отчего-то забывают, что ни по бюджету, ни по подбору игроков они в этот квартет не входят. То, что сотворили чёрно-белые минувшей весной, — это прыжок выше головы, почти подвиг. А ставить подвиги на поток пока не научился даже Илон Маск

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