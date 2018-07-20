Почему «Трактор» не сможет повторить бронзовый сезон 

Руководители клубов витают в облаках. Опустите их на землю.
Задача на сезон — штука коварная. Скромно заявишь о намерении попасть в плей-офф — обвинят в недостатке амбиций. Замахнёшься на Кубок Гагарина, не обладая для того ресурсами СКА или ЦСКА, покрутят пальцем у виска. Хотя кубок как конечная цель должен быть у всех участников чемпионата. Иначе для чего начинать сезон? Так, по крайней мере, нас учили в голливудских спортивных драмах, где герой Аль Пачино произносит очередную мотивационную речь. Реальность от кино несколько отличается. Тем более реальность кахаэловская, где равные возможности остаются чем-то несбыточным.
«Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах», — слышим мы с детства, но эту истину уяснили не все. Особенно грешат этим властители мира — наши политики. Чего только стоит заявление главы Приморского края о том, что ждёт «Адмирал» в призах. Даром что Андрей Тарасенко полный тёзка известного хоккеиста, а ныне тренера, в профессиональном спорте, кажется, ни черта не понимает. Или трактует термин «призы» по-своему, подразумевая вовсе не медали, а нечто другое. Поди разбери, что в голове у губернаторов. Ясно лишь, что более далёкой от призовых мест команды, чем «Адмирал», не сыскать. «Моряки» постепенно пытаются перевезти к Японскому морю чуть ли не весь состав «Лады». Казалось бы, само по себе комплектование игроками предпоследней команды минувшего сезона говорит о многом. Однако во Владивосток этим летом приезжают совсем уж странные персонажи из ЦСК ВВС — бывшего места работы генерального директора приморцев Сергея Сошникова. Пока речь идёт лишь о просмотре, но мы ничему не удивимся. Ну а самым нелепым решением впору считать внутренний запрет на легионеров, который установил…Тарасенко. Унтер-офицерская вдова до сих пор продолжает себя сечь.
Ну бог с ним с «Адмиралом». О том, что в приморском королевстве что-то не так, мы подозревали давно. А тут ещё и якорь решили поменять на штурвал, чтобы игрокам «легче дышалось». Комментировать этот «горе-ребрендинг на удачу» даже как-то неловко. Челябинск на этом фоне попросту пристанище разума. Заявлений, от которых глаза на лоб лезут, первые лица «Трактора», как правило, не делают. А если и совершают странные шаги, то тихо, особо не афишируя. Над продлением контракта с Сергеем Сентюриным болельщики в Челябинске, конечно, печально посмеиваются, но этого самого Сентюрина хотя бы не нарекают ключевым игроком команды. Как раз оттого, что в Челябинске не привыкли веселить публику нелепыми высказываниями, недавнее заявление Евгения Губарева выглядит как минимум странно. Генеральный менеджер чёрно-белых во всеуслышание заявил о желании повторить прошлогодний результат. А это, на секундочку, финал конференции и бронзовые медали. Лихо, да? Как правило, после успешных сезонов звёздная болезнь накрывает молодых ребят, которые ещё не проходили проверку медными трубами. От закалённых суровой реальностью функционеров ждёшь более взвешенных и приземлённых действий.
Губарев уверяет, что костяк команды удалось сохранить на 80%, а также усилить команду новичками. Давайте разбираться. Положим, одного ветерана Максима Якуценю, который начал сильно сдавать, а в плей-офф не всегда попадал в состав, удалось заменить Евгением Лапенковым. Шведский размен Виделль — Бергстрём выглядит плюс-минус равноценным. Новичок уральцев провёл прошлый сезон результативнее соотечественника, но нет никакой гарантии, что без Патрика Закриссона он продолжит выдавать многоматчевые голевые серии. В Челябинске рассчитывают, что, вернувшись в родной город, на прежний уровень выйдет Антон Глинкин. В «Ак Барсе» последние два года он был явно не в своей тарелке. А раз Герман Титов несёт флаг советского хоккея, то негабаритного техничного форварда ему реанимировать вполне по силам. При удачном стечении обстоятельств Глинкин способен заменить Алексея Кручинина. Индивидуально Глинкин, возможно, даже сильнее Кручинина. Да только с уходом в СКА одного из героев минувшего плей-офф распалась их тройка с Шаровым и Кравцовым.
Безусловно, в актив руководству «Трактора» стоит занести приобретение Райана Стоа. Мало того что американец отличный центр, так ещё и новому главному тренеру уральцев этот персонаж хорошо знаком. Титову, по крайней мере, на первых порах нужен в коллективе человек, на которого он сможет опереться. Вот только взять Стоа, усилив тем самым линию атаки, челябинцам удалось ценой ослабления вратарской бригады. Кто-то скажет, что Василий Демченко уже созрел для больших дел и держать в команде Павла Францоуза отныне нет особого смысла, но вместе они составляли, пожалуй, сильнейший во всей лиге тандем. Челябинск потерял не только одного из лучших вратарей континента, но и своего второго по результативности защитника. Иван Вишневский не был безгрешен, но при всех очевидных ошибках являлся №2 на синей линии после безоговорочного лидера команды Ника Бэйлена. Рассчитывать, что его сможет заменить Никита Хлыстов, несколько наивно. Непонятно пока и то, как уральцы будут компенсировать потерю связки Черников — Петров. Они не становятся моложе, а решение о расставании не лишено смысла, но именно на этой парочке держалось челябинское меньшинство. В числе новичков «Трактора» не видно игроков, которые способны взять на себя такой же объём черновой работы.
В селекции «Трактора» есть как плюсы, так и минусы. На бумаге уральцы в чём-то стали сильнее, а какие-то позиции откровенно проседают. Обычная, в общем-то, история. Однако, говоря о сохранении костяка команды, боссы уральского клуба почему-то умалчивают, кто стоял во главе этого костяка. Именно Анвара Гатиятулина, а не Францоуза или Кручинина, впору считать главной потерей челябинцев в межсезонье. Прошлогодний «Трактор» был типичной тренерской командой. Впрочем, недооценка вклада Гатиятулина в общий успех собственным же руководством — давняя для «Трактора» история. Что говорить, если о назначении Анвара в сборную России сообщили буквально все, но не официальный сайт клуба, чьим тренером он на тот момент являлся? Всё это очень напоминает знаменитые 10% от президента футбольного «Спартака» Леонида Федуна, который в своё время столь пренебрежительно оценил роль тренера в команде.
В Челябинске, похоже, оторвались от земли и посчитали, что четвёрка лучших команд лиги — это их реальный уровень: вчера, сегодня, завтра. Витая в облаках, боссы уральского клуба отчего-то забывают, что ни по бюджету, ни по подбору игроков они в этот квартет не входят. То, что сотворили чёрно-белые минувшей весной, — это прыжок выше головы, почти подвиг. А ставить подвиги на поток пока не научился даже Илон Маск.
Также вы можете принять участие в опросе по ссылке.