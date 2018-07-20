Посмотри, как выглядят работы топ-50 российских блогеров

Москве открылась фото-выставка «INSTAYARD: Х, Y, Z», объединившая в одном арт-пространстве новых героев digital-эры. Топ-50 российских блогеров представили в «Гранатном Дворе» свои фотографии, набравшие максимальное количество лайков в самой популярной социальной сети в мире. С творчеством известных в социальных медиа российских инфлюенсеров можно будет ознакомиться до середины сентября.

По словам организаторов проекта, «INSTAYARD: Х, Y, Z» посвящен представителям новой digital-эры и включает в себя не только экспозицию Instagram-фотографий, но и непосредственное живое общение с блогерами и лидерами мнения — людей, которые находятся в центре внимания большой аудитории и управляют собственными каналами коммуникации. Посетителям предоставлена возможность выбрать лучшую фотографию выставки, узнать об эволюции блогинга, выступить в качестве жюри на битве блогеров, посетить воркшопы по ведению блога в Instagram и встретиться лично с самыми успешными lifestyle-, fashion— и travel-блогерами.

По словам директора «Гранатного Двора» Андрея Куницына, проект «INSTAYARD: Х, Y, Z» объединяет в одном арт-пространстве новых героев digital-эры. «Мы пригласили в проект самых ярких героев эпохи Instagram, заявивших о себе через свои аккаунты в самой популярной в мире социальной сети и собравших целые армии единомышленников, — говорит Андрей Куницын . — В экспозиции собраны лучшие снимки главных законодателей современных трендов в российском digital-мире, любимых героев в разных сферах — это travel-фанаты, фэшинисты, fitness-адепты, food-блогеры, активные мамы, beauty-блогеры и многие другие».

Выставка «INSTAYARD: X, Y, Z» в «Гранатном Дворе» работает до 18 сентября с 11:00 до 21:00. Вход для блогеров от 10K подписчиков бесплатный.