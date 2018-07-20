«Ситуация шокирующая». Новости о проблемах «Автотранспортного предприятия» удивили мэра Кирова

В том, что инспекторы Контрольно-счетной палаты Кирова (КСП) найдут в работе предприятия, которое периодически попадало в поле зрения СМИ благодаря скандалам, не сомневался почти никто. Проверки МУПа оппозиционные депутаты и общественники добивались больше двух лет — ускорить процесс не помогали ни уголовное дело в отношении заместителя главы АТП, ни слухи о поборах с субподрядчиков. Не раз звучала и информация о том, что предприятие увязло в кредитах, но к этим обвинениям долгое время никто не прислушивался.

Премии и «золотые парашюты»

Доклад главы Контрольно-счетной палаты Кирова Елены Мерзляковой прямо или косвенно подтвердил почти все обвинения, звучавшие ранее в адрес руководителей МУПа. Начала Мерзлякова с относительно мелких нарушений: предприятие арендовало транспортные терминалы, которые дешевле было бы выкупить, не использовало 4,5 тыс. кв. метров помещений, а часть объектов сдавало в аренду без заключения договоров.

Были проблемы и с взысканием долгов: АТП либо не пыталось вернуть деньги, либо проявляло щедрость, разрешая некоторым должникам не оплачивать пени, — такая необъяснимая доброта стоила бюджету города десятки миллионов рублей. Одна из причин нерасторопности должников АТП стала ясна сразу же — по словам Мерзляковой, предприятие продолжало сотрудничать даже с теми компаниями, которые давно ничего не платили.

Продолжением подобных историй обычно становятся сообщения о том, что начальство не стыдится щедро себя премировать. Автотранспортное предприятие и здесь не стало исключением. По словам Мерзляковой, бывший гендиректор АТП Николай Дубровин перед увольнением обеспечил себя «золотым парашютом», начислив около 0,5 млн рублей компенсации и материальной помощи. С января 2016 года до октября 2017 года — именно в это время главой администрации города стал Илья Шульгин — Дубровин начислял себе премии, удваивающие оклад.

Однако в мэрии этих странных финансовых операций как будто не замечали. Более того, департамент муниципальной собственности Кирова поучаствовал в странной сделке с передачей предприятию автобусов.

«Город закупил на бюджетные деньги три автобуса за 14,7 млн рублей и передал их предприятию, — рассказала Мерзлякова. — АТП оценило автобусы по цене, вдвое ниже реальной, — в 7 млн рублей, чем нанесло ущерб бюджету города. Кроме того, оборудование для инвалидов, которое шло вместе с транспортными средствами, сейчас не используется», — заявила Мерзлякова.

Льготы для избранных

Выяснилось также, что АТП нередко продает или покупает что-то себе в убыток. Об одном из таких случаев рассказал на заседании комитета заместитель главы администрации Кирова Александр Ященко . По его словам, в этом году АТП продало по заниженной цене автомойку.

«В 2016 году АТП сделало оценку автомойки, затем провело ремонт объекта, вложило туда деньги и в 2018 году продало по цене 2016 года», — рассказал Ященко.

Косвенно подтвердились и слухи о том, что АТП почему-то составляет маршруты себе в убыток, отдавая самые доходные рейсы частникам. «Количество пассажиров, перевезенных АТП собственным транспортом, сократилось на 2,5 млн человек. А количество пассажиров, перевезенных транспортом субподрядчиков, выросло на 1,1 млн человек», — сообщила Елена Мерзлякова.

Ященко добавил, что некоторые перевозчики работали с АТП на «льготных условиях». После вмешательства администрации документы были переподписаны. О том, что у руководства предприятия есть «любимчики», неоднократно сообщали кировским СМИ и сами перевозчики. Субподрядчики отмечали, что особые условия создавались для тех, кто готов дополнительно платить.

Такой «хозяйский» подход привел предприятие к краю финансовой пропасти. По словам Мерзляковой, сейчас его долги достигают около 0,5 млрд рублей. Чтобы обслуживать их, руководство заложило 11% зданий, 20% земельных участков и 29% транспортных средств. Некоторые объекты, отметила глава КСП, находятся в залоге сразу по двум кредитным договорам.

«У предприятия существует высокий финансовый риск, оно не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета, все оборотные средства сформированы за счет заемных источников, — сделала неутешительный вывод Мерзлякова. — Есть финансовая неустойчивость, есть риск неплатежеспособности и банкротства. В случае просрочки работа парков будет парализована».

Продолжение следует

Глава города, казалось, об этих проблемах слышала впервые. Елена Ковалева назвала сложившуюся ситуацию «шокирующей». «Получается, что на протяжении нескольких лет предприятие „проедало“ активы города, но никто никогда этот вопрос не поднимал и не составлял план того, как нам решить эту проблему. Полная бесхозяйственность, — заявила мэр. — Я боюсь показаться кровожадной, но за подобные действия надо наказывать. Надо выяснить, кто виноват, и принять меры. Считаю, что есть и ответственность департамента муниципальной собственности, нужно привлекать их к дисциплинарной ответственности».

С Ковалевой согласился Александр Ященко. Он отметил, что материалы по некоторым нарушениям уже направлены в правоохранительные органы . «Нужно понять, некомпетентность это или нечто большее», — уточник зам сити-менеджера.

Кировские общественники радуются долгожданному «разбору полетов», но удивления кировских чиновников понять не могут. О проблемах АТП писали СМИ, говорили общественники и депутаты.

«Мы два года во все утюги кричим, что на АТП кошмар творится», — прокомментировал новость об итогах проверки кировский общественник Виталий Брамм.

Депутаты и общественники надеются, что на этом работа с предприятием не закончится, ведь найденные нарушения — капля в море необъяснимых с точки зрения логики действий руководства муниципального предприятия. Есть еще странные закупки топлива у «Типографии», обвинения в «крышевании» мелкого бизнеса и растрате бюджетных денег. Возможно, говорят активисты и народные избранники, распутав этот клубок, органы смогут привлечь к ответственности не только руководителей АТП, «убивавших» городской транспорт, но и бывших руководителей города, закрывавших на это глаза.

Фото: администрация города Кирова