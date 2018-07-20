Неудачный пример, или Как Черногория себя показала. Белой и пушистой

Белой и пушистой"А вы твердили, зачем нам вступать в НАТО ", — победоносно могло бы сказать правительство Черногории своему народу, который и через год уверен, что это было зря. А вот и не зря. Когда бы еще сам президент США обратил бы на страну, у которой название длиннее, чем граница, свое высокое внимание. Пусть даже и высокомерное. И не просто обратил, а оскорбил, назвав государство «крохотным», а людей «агрессивными». Но ведь поставил его в один ряд со сверхдержавами. Предупредил, что и оно в состоянии привести планету к апокалипсису. «Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война».

Притом что сами они за собой такой способности не знали. Но со стороны виднее. Трамп, правда, говорил как бы вообще. О солидарности НАТО, которая Штатам очень дорого обходится. О всякой мелочи, которую, несмотря на это, придется защищать, если что. А Черногорию вспомнил как пример. Причем неудачный. Но для нее как раз — это редкая удача. Потому что — а может, это судьба. Ведь уже второй раз она каким-то счастливым боком подворачивается Трампу под руку и оказывается у него под ногами. Год назад на саммите в Брюсселе это был бок премьера Марковича. В него и схлопотал от Трампа, когда стал у того на пути.

Маркович потом едва не извинялся. Сказал, что «абсолютно безобидная ситуация» и он даже не придал бы ей значения, если бы не СМИ. Сейчас Подгорица пошла гораздо дальше. Ответила. Хотя и это меньше всего похоже на возмущение. Так, информация к сведению. Дескать, «мы не такие». И на самом деле какие-то они не такие. Могли бы вызвать посла США и вручить ему ноту протеста. Или прямо обвинить Трампа в унижении их суверенитета. Обратились бы хоть в комитет против расизма при ООН . Мол, это Белый дом так с нами потому, что мы черно-горцы.

Но нет. Они же не агрессивные — чтобы лезть на рожон. Поговаривают, что в первой версии правительственной реакции присутствовала благодарность за такое особое отношение. Но решили просто напомнить, что в современном мире размер государства не имеет значения. И даже если Трампу это не нравится, они все равно уверены, что, цитата: «таким образом, дружба и союз между Соединенными Штатами и Черногорией остаются крепкими и долговременными». Тут бы и добавить: как союз собаки и блохи.

Как бы то ни было, Черногория — это первое, что пришло Трампу на ум. А совсем не просто 29-е, что пришло в альянс. «Это хорошо, что он про нас не знает», — выдохнули власти Македонии и, на всякий случай, пожалели, что раньше времени начали причитать о российской агрессии. Они-то пока не в НАТО. «А про нас, а про нас-то он знает», — чуть ли не до слез расстроились прибалты. «Это мы, мы маленькие и агрессивные. Это из-за нас начнется Третья мировая война. А он нас до сих пор по именам не отличает. Эти же год в НАТО и уже — Черногория, а не страна на Балканах».

А это потому, что если республика строит дружеские отношения, то они остаются прочными, напомнили в Подгорице. Еще бы сказали: да хоть у России спросите.

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