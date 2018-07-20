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Аристократы на подиуме: 3 британских модели голубых кровей
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Аристократы на подиуме: 3 британских модели голубых кровей 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Юные девушки и юноши голубых кровей на подиуме? Не уверена, что их предки одобрили бы этот вид деятельности. Но время не стоит на месте, и современные реалии вносят свои коррективы (да и современные монархи и аристократия перестали быть мощной концентрацией власти и влияния). Благодаря этому, возможно, у нас появится много новых модельных лиц с впечатляющим генеалогическим древом.
Леди Китти Спенсер
Племянница принцессы Дианы привлекла всеобщее внимание своим появлением на свадьбе Гарри и Меган в зеленом платье Dolce&Gabbana. Выбор не случаен, ведь именно на показе этого бренда Китти Спенсер дебютировала в качестве модели. Да и в целом с брендом у аристократки крайне теплые отношения. На примерке ее наряда для недавнего показа на озере Комо она растрогалась и расплакалась — настолько тронула красота платья.
Впрочем, Dolce&Gabbana — не единственная итальянская марка, обратившая внимание на Леди Китти. Bulgari в мае объявили о том, что Китти Спенсер их амбассадор и лицо новой коллекции. Карьера Китти идет в гору, возможно, она скоро отделается от приставки«племянница принцессы Дианы» и станет самостоятельной единицей в мире моды, начало положено.
Принц Дании Николай
Старший внук королевы Дании Маргрете II дебютировал на показе Burberry. Позже он уже открывал показ первой коллекции Ким Джонса для Dior Homme — неплохое начало. Надо признать, что парень действительно обладает модельными данными, да и выглядит молодой человек так, будто вышел прямиком из исторического фильма. Возможно, принцу придется поставить карьеру модели на паузу и посвятить время изучению военного дела. Хоть юноша и на седьмом месте в списке престолонаследия, долг члена монаршей семьи исполнять придется. А быть или не быть продолжению его карьеры в модной индустрии, покажет время.
Леди Амелия Виндзор
По фамилии нетрудно догадаться о происхождении модели. Девушку называют самой красивой представительницей британской королевской семьи. Амелия дебютировала на показе Dolce&Gabbana и уже успела поучаствовать в рекламной кампании бренда вместе с другой особой королевского происхождения — принцессой Греции и Дании Марией Олимпией (ну, любят Стефано и Доменико настоящих принцесс). Девушка интересуется модой и исправно посещает показы и модные мероприятия. Амелия отличается интересным и нетипичным для королевской семьи стилем. Её неподдельный интерес может перерасти в профессию. Почему бы и нет, когда ты потихоньку становишься новой иконой моды, да и корона, с 38-м местом в очереди на престол, мягко говоря, не светит.
Рената Ибрагимова, Let's Fly to Seoul
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