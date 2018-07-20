Фестивальная часть МУФ-2018 предложит москвичам не только развлечения — Лёвкин

«Сегодня я специально приехал в „Зарядье“, чтобы посмотреть на происходящее как простой москвич. На нашем стенде » Москва — территория развития” в новом концертном зале по-прежнему многолюдно. Горожане и гости столицы, в большинстве своем, интересуются транспортными проектами: строительством Большой кольцевой линии метро и проектом Московские центральные диаметры. Второй темой, которая интересует москвичей, стала Программа реновации. Сегодня стенд будет работать до 20:00. В субботу с 10:00 до 20:00, а в воскресенье с 10:00 до 19:00», — отметил Сергей Лёвкин

Завтра участники Программы, а также все, кто ей интересуются, смогут задать свои вопросы представителям Общественного штаба по контролю за Программой реновации. Консультации можно будет получить с 10.00 до 18.00 около входа в Медиацентр.

«В субботу начнутся основные мероприятия фестивальной программы МУФ «Связывая поколения». В ходе лекционно-образовательной части фестиваля знаменитые российские и зарубежные архитекторы, экономисты, ученые попытаются сформулировать ответы на актуальные вопросы градостроительства и урбанистики», — сказал Сергей Лёвкин.

«Культурно-развлекательная и спортивная программы предложат посетителям парка «Зарядье» посмотреть фильмы о мировых мегаполисах, оценить городские стартапы, поучаствовать в урбанистических мастер-классах. Поклонники единоборств 21 и 22 июля на Спорт лугу смогут поучаствовать в показательных занятиях по муай-таю и капоэйра. Любителям более традиционного активного отдыха организаторы фестиваля предложат спортивные танцы. А на Парящем мосту соберутся любители йоги», — добавил он.

По словам руководителя Департамента, всего в рамках фестиваля пройдет более 100 мероприятий.

Кульминацией фестиваля станет концерт «В ритме города», который запланирован на вечер воскресенья. С 19:00 до 22:00 в большом амфитеатре соберутся артисты, интегрирующие народные ритмы и мелодии в современные музыкальные формы. Для московской публики сыграют музыканты итальянского проекта Clap! Clap!, инди-поп-певица Jekka, которая выступит с женским хором, а также петербургский битмейкер Long Arm с барабанщиком Русланом Гаджимурадовым.