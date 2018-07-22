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Главы МВД стран СНГ провели встречу в Баку: детали и подробности
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Главы МВД стран СНГ провели встречу в Баку: детали и подробности 

Sputnik Молдова 49 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В Баку проходит встреча министров внутренних дел стран СНГ. Главы ведомств договорились разработать особый регламент, который упростит порядок депортации граждан из одного государства Содружества в другое, сообщает МВД РФ.
Сейчас нарушители могут месяцами ждать в спецраспределителях отправки на родину, пока ведомства ведут обмен информацией и оформляют документы. Главы МВД намерены упростить и ускорить этот процесс.
Кроме того, главы МВД России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, подписали протокол о изменении в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автомобилей и обеспечении их возврата.
Документ предусматривают более детальные сведения национальных информационных систем о перемещении транспортных средств через границы и прохождении таможенного контроля.
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