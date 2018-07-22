Главы МВД стран СНГ провели встречу в Баку: детали и подробности

КИШИНЕВ , 22 июл — Sputnik . В Баку проходит встреча министров внутренних дел стран СНГ. Главы ведомств договорились разработать особый регламент, который упростит порядок депортации граждан из одного государства Содружества в другое, сообщает МВД РФ

Сейчас нарушители могут месяцами ждать в спецраспределителях отправки на родину, пока ведомства ведут обмен информацией и оформляют документы. Главы МВД намерены упростить и ускорить этот процесс.

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Кроме того, главы МВД России, Беларуси Таджикистана , подписали протокол о изменении в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автомобилей и обеспечении их возврата.

Документ предусматривают более детальные сведения национальных информационных систем о перемещении транспортных средств через границы и прохождении таможенного контроля.