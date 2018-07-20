Предложения Sputnik вошли в итоговые документы медиафорума БРИКС

КЕЙПТАУН, 20 июл — РИА Новости. Заместитель главного редактора информационного агентства и радио Sputnik Дмитрий Горностаев принял участие в медиафоруме БРИКС в качестве сопредседателя форума. Мероприятие состоялось 18-19 июля в южноафриканском Кейптауне.

Форум собрал более 120 руководителей СМИ и медиаэкспертов из стран-членов объединения и африканских стран (Малави, Гана, Уганда, Кения, Намибия). В ходе мероприятия делегаты обсудили вклад медиасообщества в укрепление сотрудничества на уровне государств-участников БРИКС, а также поделились опытом внедрения и развития инструментов новых медиа на своих рынках.

К делегатам обратилась министр коммуникаций ЮАР Номвула Моканьяне (Nomvula Mokanyane), которая отметила: «Сегодняшнее мероприятие является очень важным для нас всех, в особенности потому, что оно стало прекрасной медиаплатформой для развития независимого и практического сотрудничества в рамках БРИКС».

Говоря о сотрудничестве с российскими СМИ в рамках БРИКС, сопредседатель Медиафорума БРИКС, член Делового совета БРИКС и глава холдинга Independent Media Икбаль Серве (Iqbal Survé) подчеркнул: «Прежде всего, мы вдохновлены российскими СМИ, их прямой, точной и четкой подачей информации. Что касается партнёрских отношений, я думаю, что мы должны делать ещё больше. Сегодняшний форум объединил нас, и мы должны углублять наше сотрудничество с российскими СМИ. Именно это я хотел бы видеть следствием сегодняшнего форума».

На полях Медиафорума БРИКС также демонстрировалась выставка лучших фото от СМИ-участников мероприятия. В экспозицию, посвященную интеграции и сотрудничеству, также вошли лучшие фото информационного агентства и радио Sputnik.

Завершающим аккордом стало принятие декларации Медиафорума и совместного плана действий на 2018-2019 гг. В нее вошли пункты, предложенные информационным агентством и радио Sputnik, в том числе: намерения по созданию единого новостного терминала для информационных агентств объединения, где они могли бы быстро обмениваться информацией о событиях в их странах; развитие механизма регулярных встреч и семинаров для молодых журналистов из стран БРИКС, базируясь на опыте проекта Школы молодого журналиста Sputnik.

По итогам Форума Дмитрий Горностаев отметил: «Помимо сотрудничества, к сожалению, пришлось говорить о проблемах, с которыми сталкиваются наши журналисты в США, странах Европы и Украине, где их лишают аккредитации, а в Киеве даже арестовывают и судят за профессиональную деятельность. Я очень рад, что коллеги из стран БРИКС поддержали нашу идею включить в итоговый документ форума тезисы о недопустимости дискриминации журналистов, лишения их доступа к информации».

Первый Медиафорум БРИКС, посвященный путям создания общего информационного пространства, был проведен Sputnik в 2015 году на площадке Международного мультимедийного пресс-центра агентства.

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