Команда «Тюменнефтегаза» показала стальной характер 

Команда АО «Тюменнефтегаз» приняла участие в городском полумарафоне «Стальной характер». Сотрудники предприятия коллективно преодолели все заданные дистанции, сообщает пресс-служба предприятия.
Сотрудники дочернего общества ПАО «НК „Роснефть“, вышли на старт настоящей командой, несмотря на то, что полумарафон не подразумевал суммарного результата для призовых мест. Главный специалист управления разработки месторождений Сергей Коротков подчеркнул, что участие в марафоне — это, прежде всего, командный результат, а не битва за личную победу.
»Нам предстояло не просто прийти и поучаствовать в единоличном зачёте, а собрать своих людей, подготовиться и пробежать с ними выбранный маршрут. Показать личным примером, что вместе мы можем многое», — признался Сергей.
Спортивные мероприятия для работников АО «Тюменнефтегаз» являются важной составляющей командообразования в рамках системы внутренних коммуникаций. Пропаганда спорта и здорового образа жизни является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «Тюменнефтегаз» и НК «Роснефть» в целом.
Напомним, в конце мая молодые специалисты «Тюменнефтегаза» приняли участие в научно-технической конференции «Роснефти» в Нижневартовске.
Фото: пресс-служба АО «Тюменнефтегаз»