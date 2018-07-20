Команда «Тюменнефтегаза» показала стальной характер

Команда АО «Тюменнефтегаз» приняла участие в городском полумарафоне «Стальной характер». Сотрудники предприятия коллективно преодолели все заданные дистанции, сообщает пресс-служба предприятия.

»Нам предстояло не просто прийти и поучаствовать в единоличном зачёте, а собрать своих людей, подготовиться и пробежать с ними выбранный маршрут. Показать личным примером, что вместе мы можем многое», — признался Сергей.

Спортивные мероприятия для работников АО «Тюменнефтегаз» являются важной составляющей командообразования в рамках системы внутренних коммуникаций. Пропаганда спорта и здорового образа жизни является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «Тюменнефтегаз» и НК «Роснефть» в целом.

Напомним, в конце мая молодые специалисты «Тюменнефтегаза» приняли участие в научно-технической конференции «Роснефти» в Нижневартовске

Фото: пресс-служба АО «Тюменнефтегаз»