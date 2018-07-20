Лучшие мобильные игры недели — 20 июля

В этот раз дайджест получился не только разнообразным, но и… толерантным. Большинство новинок доступны не только на iOS, но и Android. Поэтому неважно, есть у вас устройство от Apple или нет, вам будет чем занять себя в метро и очередях!

Creative Destruction — Лучший боевик, графон и клон неделиТребуется: iOS 9.0+ или Android 4.0+Язык: русскийЦена: бесплатно, есть микро-платежи

Как известно, китайцы могут скопировать любую идею, чтобы продавать ее и рубить деньги. Но самый шик — это опередить авторов оригинала и дотянуться до той аудитории, которую те не успехи охватить.

Fortnite выйдет на Android лишь 24 июля, но ее клон Creative Destruction уже есть на платформе. Причем, суррогат выглядит так хорошо, что, возможно, некоторые предпочтут его оригиналу. Ну а что? Здесь тоже есть королевская битва на 100 игроков, которые рубятся на большой карте: дюжина тематических зон на шестнадцати квадратных километрах. Чтобы победить, мало найти крутую пушку: нужно рушить чужие здания и возводить свои.

По какой-то причине авторы Creative Destruction постеснялись списать все у Epic Games и добавили немного различий. Играть можно как от первого, так и третьего лица, при этом за вами следует советчик. И, главное: здания рушатся не кирками, а специальным «деструктором», похожим на пылесос.

Если вы устали ждать мобильную Fortnite, можете попробовать Creative Destruction — игра во всем походит на королевскую битву от Epic Games.

Luca: The Dreamer — Лучший платформер и милота неделиТребуется: iOS 11.0+, Android 5.0+Язык: русский Цена: 139 р. в Google Play и 229 р. в App Store

Одни, как разработчики Creative Destruction, хотят покорить мир хитростью и прытью, другие — талантом и добротой души. Главный герой Luca: The Dreamer (футбольный мяч, кстати!) относится ко второму типу. Однажды мальчишка, не рассчитав сил, запульнул героя в окно, где тот увидел матч Чемпионата Мира. Малютка поразился духу мероприятия и красоте местного снаряда и решил, что он обязан попасть туда.

Так Лука отправился из родного Рио-де-Жанейро в мировое турнире с целью сыграть в Чемпионате Мира. Он окажется в различных города, в том числе Мехико и Париже, где будет пересекать препятствия — в этом поможет одинарный, двойной прыжок, отскок от стены и прочие инструменты — и решать головоломки. Ну, и разумеется, соберет немало монет, без которых немыслим ни один платформер.

Разработчики Luca: The Dreamer особенно хвалятся декорациями игры. Локации яркие, красочные и будто нарисованы вручную. Более того, уровни не совсем линейные и предлагают альтернативные пути: они сложнее обычного маршрута, зато дают более ценную награду.

Милый и уютный платформер с головоломками, который хорошо смотрелся бы не только на мобилках, но и Nintendo Switch или PC.

Нишаньская шаманка — Лучший художественный стиль неделиТребуется: iOS 9.0+Язык: русскийЦена: бесплатно, нет ни рекламы, ни других покупок

Чтобы придумать цепляющий сюжет, не обязательно идти путем Pixar и ее «Истории Игрушек», как проект выше. Можно взять мифы и культуру своей страны, как шестеро китайских выпускников программы, где Tencent готовит будущих геймдизайнеров. Так благодаря мега-корпорации вышла «Нишаньская шаманка».

Новинка берет за основу северокитайский миф о женщине, которая воскрешает сына богатого землевладельца. В «Нишаньской шаманке» тоже на кону стоит душа: героиня сразится с демонами, чтобы спасти мальчика. В путешествии ей помогут не оружие, а бубен. В него нужно стучать, попадая в ритм музыки, и таким образом, защищаться от нечисти.

«Нишаньскую шаманку» обязательно должны попробовать ценители «игр как искусства»!

Hag’s Castle — Лучшая ролевая и ностальгическая игра неделиТребуется: iOS 8.0+ или Android 4.1+Язык: русскийЦена: 259 р. в Google Play и 229 р. в App Store

Тем, кто любит приключения, но не терпит суматохи, больше подойдет Hag’s Castle. Это RPG, которая переносит нас в 90-е годы, когда компьютеры не могли отрисовать большие миры, поэтому ролевики ютились в подземельях.

Несмотря на коридорные, точнее лабиринтные локации, многие и сейчас любят Dungeon Master, Eye of the Beholder и подобные им игры. Их духовные наследницы выходят весьма часто и Hag’s Castle — один из таких ностальгических проектов. Тем не менее, новинка не выглядит устаревшей: картинка сероватая, но приятная.

Авторы Hag’s Castle сделали ставку не на сочную картинку, а на геймплей. Чтобы по их подземельям можно было бродить, управляя одной рукой, не сильно запариваясь в боях, но и не скучая от примитивности. По сюжету вы прислуживаете волшебнику, чей дракончик был похищен и теперь удерживается ведьмой Хэг. Ее замок придется штурмовать в одиночку, поэтому герой не брезгует брать все, что не приколочено, иначе многочисленные дуэли не пережить! Схватки же требуют быстрой реакции, чтобы наносить удары в те моменты, пока враг не держит блок или не уклоняется. Разумеется, в ход пойдет не только меч, но и магия того самого дракончика.

Занимательная ретро-RPG, чья ламповость способна не только согреть, но и обжечь ладонь.

Bloop Go! — Лучшая гонка и мультиплеер неделиТребуется: iOS 8.0+ или Android 4.1+Язык: русскийЦена: бесплатно, есть микро-платежи

Как бы ни увлекали одиночные приключения, иногда душа требует отдохнуть от спасения принцесс, драконов или миров, и пойти в мультиплеер. При этом хочется динамичной игры, чтобы быстро включаться в веселье и побеждать, не заучивая комбинации и прочие хитрости.

Bloop Go! тем и берет: в гонках участвуют по четыре игрока, выбирающие одного из тридцати персонажей. Те умилительно прыгают при касании экрана и ведут себя по физике, когда влетают в очередное препятствие, а также скатываются или понимаются по холму.

При этом нельзя совсем уж бездумно тыкать: важно использовать особенности трасс и раскиданные бонусы — себе на пользу и во вред соперников. Также свои особенности есть и у пилотов, чьи умения тоже помогут занять первые места.

Bloop Go! — это веселая гонка с яркой и выразительной физикой. Происходящее сильно напоминает LocoRoco для приставки PSP.

В этот раз игрой «Вне категории» стал кликер с Марией Вэй в главной роли. Не знаете кто это? Значит вы не один из четырех миллионов ее подписчиков на YouTube.

Мария Вэй: Симулятор Блогера Ютубера предлагает не просто нажимать на экран, а развивать собственный YouTube-канал. Помогать в этом, разумеется, будет Мария: она подскажет, какие темы популярны, видео востребованы и так далее. Разумеется, чтобы стать популярным, нужно заботиться об имидже и покупать стильную одежду.

Продукт веселит не только идеей, но и маркетингом: описание игры в Google Play походит на типичный созыв «на ноготочки». Пускай, в App Store нет ни одного эмодзи, зато авторы ошибочно вставили фрагмент из внутренней переписки: «Давай срубим пару миллионов сегодня, мотор!».