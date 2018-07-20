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В подмосковном Долгопрудном построили спортцентр с бассейном
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В подмосковном Долгопрудном построили спортцентр с бассейном 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Завершено строительство детского спортивного центра с бассейном в городе Долгопрудный Московской области, говорится в сообщении подмосковного Главгосстройнадзора.
"На площади 6,7 тысячи квадратных метров разместились универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб. В смену посетить спортивный комплекс смогут 196 человек", — отмечается в релизе.
По данным ведомства, проект предусматривает наличие парковочной зоны и мест для отдыха. Объект возводился за счет инвестора.
"После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии. Проверка на объекте завершится 2 августа 2018 года", — сообщается в пресс-релизе со ссылкой на главу подмосковного Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.
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