В подмосковном Долгопрудном построили спортцентр с бассейном

"На площади 6,7 тысячи квадратных метров разместились универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб. В смену посетить спортивный комплекс смогут 196 человек", — отмечается в релизе.

По данным ведомства, проект предусматривает наличие парковочной зоны и мест для отдыха. Объект возводился за счет инвестора.