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Музыка d’amore прозвучит в «Царицыне»
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Музыка d’amore прозвучит в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 54 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Концерт «Музыка d’amore» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 21 июля. В этот вечер Атриум Хлебного дома наполнится мелодиями знаменитых композиторов XVIII века.
В программе музыкального концерта значатся как всем известные маэстро, так и те, кто знаком лишь ценителям классики. Это и Граупнер, и Бибер, Руст, Миландр, Стамиц, Бах и Войта.
Однако уникальности этому вечеру придаст совсем другое, нежели просто музыка — виоль д’амур. Услышать звучание этого редкого инструмента — настоящая удача, и такая возможность откроется перед посетителями «Царицына» уже в субботу.
Исполнять сонаты, трио и партии будут лауреаты международных конкурсов скрипач Евгений Жаданов, виолончелист Андрей Березин и органистка Татьяна Рябова. Играть на главном инструменте вечера станет Святослав Белоногов.
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