Музыка d’amore прозвучит в «Царицыне»

Концерт «Музыка d’amore» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 21 июля. В этот вечер Атриум Хлебного дома наполнится мелодиями знаменитых композиторов XVIII века.

В программе музыкального концерта значатся как всем известные маэстро, так и те, кто знаком лишь ценителям классики. Это и Граупнер, и Бибер, Руст, Миландр, Стамиц, Бах и Войта.

Однако уникальности этому вечеру придаст совсем другое, нежели просто музыка — виоль д’амур. Услышать звучание этого редкого инструмента — настоящая удача, и такая возможность откроется перед посетителями «Царицына» уже в субботу.