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Фан-клуб «Торпедо» — о ситуации с Ботакой: «Возмущены публикациями и оскорблениями»
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Фан-клуб «Торпедо» — о ситуации с Ботакой: «Возмущены публикациями и оскорблениями» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Василий Петраков — о ситуации с расистскими публикациями в социальных сетях, адресованных футболисту Эрвингу Ботаке.
— Большинство болельщиков было возмущено публикациями и оскорблениями, — заявил Петраков. — Как и инсинуациями в адрес Ботаки и болельщиков «Торпедо». Понятно, что все негативные явления в обществе есть и в футболе. Новое руководство пришло в клуб полгода назад, и ведет большую работу, чтобы на матчах была хорошая обстановка. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Руководитель фан-клуба «Торпедо» Василий Петраков: Возмущены публикациями и оскорблениями pic.twitter.com/xHaYP2eu1w
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 20 июля 2018 г.
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