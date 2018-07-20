Фан-клуб «Торпедо» — о ситуации с Ботакой: «Возмущены публикациями и оскорблениями»

Руководитель клуба болельщиков «Торпедо» Василий Петраков — о ситуации с расистскими публикациями в социальных сетях, адресованных футболисту Эрвингу Ботаке.

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