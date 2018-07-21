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Актриса шоу «6 кадров» вышла замуж за француза
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Актриса шоу «6 кадров» вышла замуж за француза 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская актриса, снимавшаяся в шоу «6 кадров», Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома.
Пара расписалась в Париже 5 июля, а в пятницу обвенчалась в Елоховском соборе в Москве, сообщает портал «7дней.ru».
«Гийом мне сразу сказал, что у них традиция — праздновать свадьбу в стране невесты. К тому же, я узнала, что 95% наших французских гостей не бывали в Москве. Так чем не повод? В итоге к нам на свадьбу приехали 35 гостей из Франции», — рассказала актриса.
Она отметила, что гости должны были прийти на торжество в нарядах 1910-х годов. «Мы выбрали ресторан в истинно русском стиле. Мы хотели, чтобы гости были одеты в стиле уходящей царской эпохи», — отметила она.
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