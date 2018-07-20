Тринадцать

10 августа комиссия определит кандидатов на пост главы Ижевска , а потом депутаты городской думы проголосуют за одного из тех, кто войдёт в этот шорт-лист. Так наш город обретёт нового главу. Чтобы поближе познакомить вас с кандидатами, мы решили сравнить их программы. Всего кандидатов 13, из них 4 «варяга»: двое из Татарстана , один из Сарапула и один из Глазова. Мы запросили у всех претендентов программы, чтобы лучше понимать, чего ожидать от них на посту главы Ижевска. Однако, предоставить их нам согласились лишь семеро.

Для вашего удобства мы разбили программы по основным направлениям, чтобы их было удобнее сравнивать.

Пункт первый: Цели и задачи

Эту информацию в свои программы включили не все, но мы сочли нужным всё же выделить её в отдельный пункт, потому что он лучше всего даёт представление о видении кандидата пути управления Ижевском.

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Альчиков Роман

Гуленок Ольга

Сунцов Константин

Технологичный город активных граждан, комфортный для проживания и ведения бизнеса любого масштаба.

Тенсин Максим

Создать эффективную систему управления в городе

Принятие через два года профицитного бюджета Ижевска

Черемных Михаил

Переход в инновационный режим всех сфер городской жизни за счёт актуализации и устойчивого развития человеческого потенциала жителей города

Ялунин Алексей

Осуществить прорыв в социальном экономическом развитии города Ижевска

Пункт второй: ЖКХ и строительство

Здесь пути кандидатов разошлись коренным образом. По сути упомянутые проблемы и действия так или иначе всплывут в повестке любого главы города. Тем интереснее акценты, которые претенденты расставляют на данный момент.

Альчиков Роман

Обеспечение 100% собираемости платы за ЖКУ Диалог с УКС для решения проблемных вопросов

Гуленок Ольга

Реновация жилья

Замена в платёжках ОДН на цифры, достаточные для текущего ремонта и благоустройства

Сунцов Константин

Утверждение единого Генерального Плана развития Ижевска

Аудит существующих застроек на соответствие плану строительства

Ввод ТСЖ в частном секторе

Тенсин Максим

Чепкасов Владимир

Черемных Михаил

Ялунин Алексей

Разработка и реализация проекта «Реновация города Ижевска»

Сдача 8,5 млн кв.м. жилья с 2019 по 2037гг.

Пункт третий: Бюджет

Это самый главный пункт программы, потому что любая инициатива, как правило, требует средств на её воплощение. С учётом огромного дефицита, с которым ежегодно принимается главный финансовый документ, управление городом следует начинать с чётким планом действий по увеличению доходов и/или сокращению расходов.

Альчиков Роман

Переход на технологию стратегического и индикативного планирования

Совершенствование механизмов администрирования налогов, поступающих в муниципальный бюджет

Инвентаризация муниципального имущества и дальнейшее повышение его эффективности

Экономия ресурсов бюджетными учреждениями

Гуленок Ольга

Сунцов Константин

Увеличение налоговых доходов за счет развития Малого Предпринимательства: ЕНВД и ПАТЕНТ, повышения собираемости, а также за счет новых рабочих мест Бэк-Офисов

Аудит эффективности управления муниципальными предприятиями, улучшение в течении года либо их продажа

Прозрачная продажа/аренда муниципального имущества только через электронные торговые площадки

Создание базы неиспользуемого имущества для повышения его привлекательности с помощью инвестора и дальнейшей продажи

Единый центр муниципальных закупок, запрет на закупки на местах

Мониторинг всех грантов

Тенсин Максим

Привлечение ресурсов, выделяемых в рамках госпрограмм

Чепкасов Владимир

Организация контроля за эффективностью и финансовыми

результатами работы муниципальных предприятий и учреждений. Закрытие неэффективно работающих предприятий и учреждений и передачу направлений их работы на принципы муниципально-частного партнерства.

Участие муниципалитета в федеральных, республиканских программах и грантах

Черемных Михаил

Ялунин Алексей

Определение финансовой политики по доходам и расходам

Пункт четвёртый: Экономика

В этом разделе мы собрали все пункты программ кандидатов, касающиеся взаимодействия с предпринимателями.

Альчиков Роман

Разработка и реализация новых проектов ГЧП Гуленок Ольга

Сунцов Константин

УТП (уникальное торговое предложение, прим. ред.) города — «лидер издержек» для организации бэк-офисов крупных компаний (дешевые: аренда, зарплата, электричество и интернет)

Простота перевода первых этажей с обязательством благоустройства и единого ДК (дизайн код, прим. ред.): повысит красоту зданий, снизит ставки аренды для бизнеса. 1 Окно — 1 проект — 1 месяц.

Тенсин Максим

Поддержка НКО в подготовке заявок для участия в грантах

Поддержка предпринимателей, разрабатывающих и внедряющих проекты в области цифровой экономики и интернета вещей

Чепкасов Владимир

Организация совместной работы с «Корпорацией Развития Удмуртской Республики» для продвижения на рынке предприятий и организаций, расположенных на территории города Ижевска.

Черемных Михаил

Концентрация на вовлечении новых ценностей в старые практики, в т. ч. в старые инфраструктуры (напр. размещение высокотехнологичных центров в бывших заводских корпусах)

Активизация молодых поколений, включая студентов и школьников: образовательные программы и помощь в организации стартапов

Ялунин Алексей

Взаимодействие с бизнес-сообществом на основе ГЧП (государственно-частное партнерство, прим. ред.), «матричной модели управления по бизнес-линиям:

— крупный бизнес — на основе Общественного договора в рамках прорывного с/э развития Ижевска

— средний бизнес — кооперация для вхождения в кластеры рыночных секторов ПФО и продвижения на российском и международном рынках

— малый бизнес — создание дополнительных механизмов развития

Пункт пятый: образование

С этой точки зрения управление городом рассмотрел только один кандидат.

Альчиков Роман

Гуленок Ольга

Сунцов Константин

Тенсин Максим

Чепкасов Владимир

Черемных Михаил

Разработка и внедрение системы скоординированных эффективных образовательных и кадровых программ во всей сфере образования

Создание инновационного образовательного кластера Ижевска

Внедрение Индекса человеческого развития в качестве основного критерия оценки эффективности развития Ижевска

Задействование доступных образовательных ресурсов в интересах развития города

Ялунин Алексей

Пункт шестой: Городская среда

Изначально мы не собирались выделять это в отдельный пункт, но обсуждение реконструкции центральной площади напомнило нам о существовании программы ФКГС, участие в которой сулит городу федеральные деньги на благоустройство дворов и общественных пространств. Было неправильно игнорировать мысли кандидатов по этому поводу.

Альчиков Роман

Участие Ижевска в программах по созданию комфортной городской среды и благоустройству

Гуленок Ольга

Привлечение студентов к разработке проектов благоустройства дворов

Разработка и внедрение архитектурного стиля и дизайн-кода Ижевска

Развитие эспланады

Продление набережной

Отказ от реконструкции центральной площади

Сунцов Константин

Развитие и монетизация общественных пространств: парков и мест притяжения районного районного значения.

Тенсин Максим

Чепкасов Владимир

Создание ТОСов (территорий общественного самоуправления) для привлечения граждан к благоустройству дворов, улиц, зон общественного досуга и отдыха,

поддержки бесперебойной работы систем жизнеобеспечения территорий.

Черемных Михаил

Принятие стандарта зелёного умного устойчивого города для разработки и оценки проектов и программ

Благоустройство зелёных зон Очистка воды и берегов пруда и рек Ялунин Алексей

Пункт седьмой: Административная реформа

Это то, что давно витает в воздухе. И неизбежно произойдёт, кого бы ни выбрали главой города. Вопрос только в масштабах реформ и сокращений.

Альчиков Роман

Введение измеримых показателей и личной ответственности для оценки деятельности каждого сотрудника администрации города

Внедрение проектного подхода

Оптимизация структуры администрации, в частности постановка вопроса об упразднении управления инвестиционного развития города с передачей функций управлению экономики

Гуленок Ольга

Сунцов Константин

Укрупнение управлений. Сегодня это 36 управлений с дублирующими функциями, начальниками, 2-3 замами, секретарями и т. д. До 20 управлений и отделов.

Сокращение Администраций района. Вывод вспомогательных функций (бухучет, мтс и тд) в головную Администрацию оставив только функции представительского органа по работе с населением и надзорного — за благоустройством и ЖКХ.

Перевод всех на электронную программу управления проектами, постановке задач и контроля сроков, такая как 1С: Битрикс 24.

Тенсин Максим

Сокращение административно-управленческих расходов

Перераспределение должностных обязанностей

Повышение ответственности за результаты

Чепкасов Владимир

Сократить количество структурных подразделений Администрации города Ижевска с 39 до 19.

Черемных Михаил

Создание единого „умного“ центра управления городом.

Определение кадровой политики Ижевска на 15-20 лет и создание системы „кадровой пирамиды“ во всех сферах

Ялунин Алексей

Построение системы управления общественно значимых дел Переход на проектное управление

Подготовка резерва кадров, обеспечение их профессионального роста

Пункт восьмой: Работа с населением и обращениями

Недовольство жителей города, разливающееся в социальных сетях при любом раздражителе, будь то снег, вода, дороги, мусор или ночной шум, некоторые кандидаты решили купировать, предложив горожанам альтернативу — адресные обращения для быстрого реагирования и устранения проблем. Правда некоторые указали лишь намерение, не упомянув средства.

Альчиков Роман

Установление диалога с населением и результативное реагирование на каждый сигнал

Гуленок Ольга

Сунцов Константин

Единый Открытый Монитор городских проблем. Выявление, фиксация, скорость решения.

Любой житель, любым способом может сообщить о проблеме с городом через фильтры.

Тенсин Максим

Разработка и внедрение мобильного приложения для получения обратной связи от населения

Чепкасов Владимир

Оперативная работа с обращениями граждан, поступивших через соцсети, электронную почту, портал Госуслуг

Активизация работы депутатов гордумы по работе с населением, рассмотрению и решению наиболее „острых“ тем.

Черемных Михаил

Вовлечение энергии горожан в соуправление, современный контроль и „расшивку“ узких мест: система „активный горожанин“, сетевые сервисы по приёму обращений

Ялунин Алексей

Диалог с гражданами, объяснение мотивации действий администрации

Проведение ежегодных отчётных городских активов

Пункт девятый: Информационные технологии

Вообще-то столицей российского IT считается Иннополис. По крайней мере он так позиционируется. Но мы-то с вами знаем, где она, столица российского IT. Так что же думают кандидаты в мэры по этому поводу?

Альчиков Роман

Повсеместное внедрение цифровых технологий

Гуленок Ольга

Сунцов Константин

Тенсин Максим

Внедрение блокчейн технологии для ведения реестров в целях исключения коррупционной составляющей

Чепкасов Владимир

Черемных Михаил

Цифровая экономика — цифровой кластер — цифровой город: программа, реализуемая IT-компаниями

Ялунин Алексей

Пункт десять: Иное

Почти в любой программе было что-то уникальное, чего не было у других кандидатов. Эту изюминку мы оставили на десерт.

Альчиков Роман

Включение в работу по исполнению майского указа президента РФ Постановка глобальных и амбициозных задач, таких как продление ул. 10 лет Октября до гор. Металлургов и др.

Гуленок Ольга

Передача в муниципальную собственность к/т „Дружба“ с последующим развитием

Сунцов Константин

Возобновить систему шефства над детскими садами и школами.

Тенсин Максим

Чепкасов Владимир

Переформатирование работы общественной палаты

Совместно с руководством Удмуртской Республики разработка и принятие Зако—

на УР „О статусе Ижевска — столице Удмуртской Республики“

Черемных Михаил

Формирование городских сообществ и актуализация их энергии

Повышение проектной компетентности горожан

Синергия с ижевскими диаспорами

Создание клуба мэров Ижевска

Вхождение в агломерацию второго порядка, например Ижевск-Пермь-Уфа Ялунин Алексей

Уфы. Внесение изменений в стратегию развития Ижевска с учётом майского указа и послания Федеральному собранию президента РФ Создание макрорегиона „МОСТ“ для развития сотрудничества Ижевска, Перми

В своём анализе мы не претендуем на окончательное мнение и не призываем к этому наших читателей. Программа — это не текст на скрижалях, любой кандидат до 10 августа может переписать её с нуля. Но получить некоторое представление о приоритетах и ценностях претендентов на пост главы Ижевска на основании этих документов всё-таки возможно. Мы сделали всё, чтобы вам в этом помочь.

Самостоятельно посмотреть все имеющиеся у нас программы вы можете по ссылкам ниже

Роман Альчиков

Ольга Гуленок

Константин Сунцов

Максим Тенсин

Владимир Чепкасов

Михаил Черемных

Алексей Ялунин