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Где установят бюст Михаилу Романову?
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Где установят бюст Михаилу Романову? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как в Пермском крае собираются увековечить память о великом князе Михаиле Романове, чья жизнь трагически завершилась в краевой столице?
Чтобы увековечить память о великом князе Михаиле Александровиче, в Перми установят бюст.
13 июня 2018 года на Международной исторической конференции, посвящённой пермской ссылке Михаила Александровича, проект бюста презентовал председатель регионального отделения общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».
Бюст выполнят из бронзы и установят на гранитном постаменте. Проект сделал пермский скульптор Алексей Матвеев.
По словам автора, он задумал создать не парадный императорский портрет, а раскрыть в образе великого князя человеческие качества — великодушие, честность, порядочность, достоинство и простоту. Он будет изображён в простой шинели без эполет и погон.
С местом, где установят постамент с бюстом, пока не определились.
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