Где установят бюст Михаилу Романову?

Чтобы увековечить память о великом князе Михаиле Александровиче, в Перми установят бюст.

13 июня 2018 года на Международной исторической конференции, посвящённой пермской ссылке Михаила Александровича, проект бюста презентовал председатель регионального отделения общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»

Бюст выполнят из бронзы и установят на гранитном постаменте. Проект сделал пермский скульптор Алексей Матвеев

По словам автора, он задумал создать не парадный императорский портрет, а раскрыть в образе великого князя человеческие качества — великодушие, честность, порядочность, достоинство и простоту. Он будет изображён в простой шинели без эполет и погон.

С местом, где установят постамент с бюстом, пока не определились.