Власти Кубани в дни РИФ-2019 сделают акцент на безопасности

РИФ-2019 пройдет в Медиацентре Сочи 14-15 февраля, традиционно на нем будут обсуждаться экономические вопросы, взаимоотношения с регионами, новые национальные цели и задачи, которые стоят перед страной. Оператором предстоящего форума будет фонд «Росконгресс», проводивший предыдущий форум.

"РИФ стартует в самом начале года, тем самым открывает цикл деловых событий в стране. Год от года он укрепляет свои позиции, становясь не только эффективным инструментом для поиска инвесторов, но и площадкой, где обсуждаются точки экономического роста для российских регионов", — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что Краснодарский край совместно с Фондом «Росконгресс» отвечает за четыре направления: питание, гостиничное размещение, транспорт и работу волонтеров. Соответствующие рабочие группы уже сформированы, уточняют краевые власти.

"Одной из наших главных задач в дни форума остается обеспечение безопасности участников мероприятия, жителей и гостей курорта. Для этого задействуем полицейских, казаков, спасателей. Что касается подготовки самого Сочи, окончательный план-график утвердим до 1 октября этого года", — приводятся слова Кондратьева.

Также глава региона сообщил, что экспозиция Краснодарского края по традиции станет одной из самых масштабных. «Площадь стенда будет сопоставима с предыдущим форумом — порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас идет согласование концепции. Планируем организовать деловую зону, где пройдут брифинги, сессии», — уточнил губернатор.

Российский инвестиционный форум (РИФ) является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России . Второй РИФ состоялся в Сочи 15-18 февраля 2018 года. Тогда он принял около 6 тысяч участников из 63 стран мира.

Делегация Краснодарского края заключила 212 соглашений и протоколов на общую сумму порядка 242 миллиардов рублей. Это проекты, касающиеся модернизации и развития возобновляемых источников энергии, мусороперерабатывающих комплексов и технологий энергосбережения.

Наиболее масштабные инвестпредложения коснулись не только традиционных для региона отраслей — АПК и туризма, но и промышленности, сферы ТЭК. Их общая сумма превысила 116 миллиардов рублей.

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