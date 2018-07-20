Для кого Путин не указ

Иностранным болельщикам — посетителям Чемпионата мира по футболу — может повезти вдвойне. Помимо того гостеприимства, которым они насладились во время чемпионата, им могут предоставить безвизовый въезд в Россию до 31 декабря 2018 года. Соответствующий законопроект подан в Госдуму

«Он будет рассмотрен в приоритетном порядке», — заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин

Обладателям FanId повезло, в отличие от тех, кто родился русским, но у кого нет российского паспорта.

Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) в Сахарово знаком каждому мигранту, желающему жить и работать в Москве . Именно там выдаются патенты на работы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, а также подаются документы на гражданство РФ. Официально центр находится в Москве, но с одним весомым «но» — в Новой Москве, в 60 км. от МКАД. От станции метро «Аннино» туда регулярно ходит автобус, путь на котором занимает час с небольшим и то, если нет пробок. Для сравнения: ММЦ по Московской области находится менее, чем в 150 метрах от МКАД.

«Убежден, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. В связи со сложной демографический ситуацией эта проблема приобретает экономический характер», — заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июне.

Тогда же Путин видеосвязи обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросил, чтобы проблемы в указанной сфере были решены.

Судя по всему, до подчиненных Колокольцева слова российского президента не дошли. Сахарово по-прежнему является местом скорби для многих украинцев, которых российский президент считает одним народом с русскими.

«Меня отправили из Сахарово в четвертый раз на пересдачу документов. Первый раз им не понравилось то, что в штампе о браке в паспорте жены не указан номер записи акта. Она потом у своих подруг спрашивала — этот номер мало у кого стоит. А ведь служащие видели рядом свидетельство о браке. Второй раз придрались к анкете. В третий же сообщили, что анкету вообще нужно составлять на загранпаспорт, а у меня на внутренний паспорт и миграционная карта, и регистрация, да и патент! Но самое обидное, что это сказали лишь во время третьего визита» — горячится один из мигрантов, с которым говорит журналист издания Украина.ру на остановке в Сахарово.

Он показывает свои документы. Среди них — сертификат, подтверждающий владение русским языком. Его нужно получать практически всем.

«В окне рядом с мной подавал документы мужчина из Краматорска , уже седой. Как он кричал: «Что не видно, что я русским владею! Я же из Краматорска». А его все равно отправили сдавать экзамен, хоть у него и был документ о владении русским языком, правда для уровня патента», — рассказывает украинский гражданин.

Сам он по национальности русский. Уехал из Украины в 2014 году, а в этом году женился на россиянке. После этого он решил оформить себе регистрацию временного проживания (РВП). Называть свое имя он опасается: уже наученный горьким опытом он знает, что как бы правильно ни были оформлены твои документы, при желании их можно завернуть.

По его словам, экзамен по русскому языку, основам истории и права на патент не сильно отличается от подобного экзамена на РВП.

«Наталья пришла в магазин одежды. «Скажите, у вас есть юбка?— Да, вам какой длины?— Средней. — Подходит?— Да, какая красивая юбка». Что хотела купить девушка?» — приблизительно передает он смысл одного из вопросов в тесте на владение русским для желающих получить РВП.

По словам претендента на разрешение на временное проживание многое у него в Сахарово вызывает вопросы: так, расплатиться можно только наличными, даже в кассах обслуживающего ММЦ банка с интересным названием «Московское ипотечное агентство». А заполнение анкеты за деньги — 5 тыс. руб. — которые предлагают тут же — на входе №4, еще не гарантия того, что документы примут. Как рассказывали некоторые мигранты, за эти деньги им заполняли анкеты с ошибками. После всего произошедшего собеседник журналиста признался, что крепко задумывается о том, чтобы заплатить за патент в очередной раз, начать учить какой-либо из языков программирования и в будущем попытать счастья в какой-либо из западных стран.

Примечательно, что как удалось удостовериться журналисту издания Украина.ру образцы заполненных документов, развешенные в Сахарово, тоже содержат ошибки.ошибка

О том, что творится в Сахарово пишут даже на популярных развлекательных ресурсах вроде Pikabu. Автор текста на данном портале рассказывает о тех унижениям, которые приходится вынести, чтобы подать анкету.

А правозащитники на собственном опыте знают, что ММЦ — это то еще место для желающего получить гражданство.

«Все бюрократические процедуры со временем не ослабевают, а только усиливаются. Все препятствия неоправданно непреодолимы. Я попробовала попасть в Сахарово, но туда не впускают людей просто посмотреть, сделать материал. Это невозможно. Мне пообещали сделать туда экскурсию, но реально туда попасть только с иностранным паспортов, записавшись. Сама обстановка в Сахарово похожа на очень культурный, чистый концлагерь. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. То, что предназначено для выдачи патентов в применении к РВП, ВНЖ и выдаче гражданство выглядит, на мой взгляд, бесчеловечно», — рассказывает в комментарии изданию Украину.ру глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

По ее словам, бюрократия оказывается сильнее первых лиц государства.

Демография и бюрократия против России

Шеслер со скепсисом относится к сообщениям о том, что скоро проблемы мигрантов будут решены.

«Конечно, мы все надеемся на то, что будут приняты новые законы, новые поправки. Мы ожидаем, что будут послабления, но бюрократический аппарат очень силен. Вспомним, как принимался закон о носителях русского языка. В 2012 году Владимир Владимирович озвучил необходимость облегчить получение гражданства русскими, в 2014 году был принят закон, но внесли туда такие поправки, благодаря которым только 30 человек из Украины смогли получить гражданство по этой процедуре. Дело сдвинулись с мертвой точки лишь после того, как были внесены изменения, касающиеся отказа от гражданства. Сейчас препятствия в получении гражданства ослаблены, и люди стали получать гражданство по этому закону. Но и то, в том количестве, которое несопоставимо с количеством тех носителей, которые бы хотели гражданство», — рассказывает она.

По ее данным, несмотря на то, что на территории России находятся миллионы украинцев, в прошлом году лишь 85 тыс. граждан Украины получили гражданство РФ. И это по всем программам: как переселенцы-соотечественники, носители русского языка, состоящие в браке или имеющие близких родственников-россиян.

Для сравнения: по данным Росстата за 2017 года в России уровень рождаемости снизился на 10,9% — то есть в стране родилось на 203 400 человек меньше, чем в предыдущем 2016 году. Всего за тот год родилось около 1,69 млн человек. Естественная убыль населения в прошлом году составила 134 тыс. человек.

При этом в 1990 году в РСФСР невзирая на всю перестройку и ощутимую близость непростых времен родилось около 1,9 млн человек. За все годы своего постсоветского существования Россия так и не приблизилась к советским показателям.

В таких условиях ставить препоны трудоспособным и практически неотличимым по культуре и ментальности людям довольно странное решение с точки зрения государственных интересов.

«Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ», — заявлял Путин в декабре 2017 года.

Для бюрократов эти и другие слова российского президента оказались пустым звуком.