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Абашова, Герман и еще 14 самых красивых женщин Петербурга в фотопроекте в пользу детей-сирот
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Абашова, Герман и еще 14 самых красивых женщин Петербурга в фотопроекте в пользу детей-сирот 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Фотограф Евгения Мурашова представила совместный проект с бьюти-пространством ArtMe и благотворительным фондом «Шаг навстречу», объединив ради «Истинной красоты и вдохновения» одних из самых красивых женщин Петербурга. 16 героинь, в том числе прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова, модель агентства «Олдушка» Татьяна Неклюдова, актриса Полина Сидихина, дизайнер Алина Герман и писательница Ирина Оганова, снялись в аллегорических образах «Смелости», «Танца», «Детства», «Свободы», «Независимости» и «Родственных душ». Цель проекта — показать и рассказать девочкам из детского дома, которые растут без матерей, что такое истинная красота и жизненные ценности.
Евгения Мурашова фотограф, автор проекта «Истинная красота и вдохновение»
«У каждой героини своя история жизни и свое представление о внутренней красоте. А также то, что позволяет зажигать эту красоту. Для кого-то это помощь окружающим, а для кого-то это дети, искусство, любовь. Красивыми аллегориями мы показали эти ценности через фотосъемку. Сотрудничество с благотворительным фондом «Шаг навстречу» — важный и логичный для меня этап. Фонд помогает облегчить интеграцию детей с ограниченными возможностями в общество и реализовать их право на детство, образование, работу и самостоятельную жизнь. Я, как мама двоих детей, знаю, как важно своевременно заложить ребёнку фундаментальные понятия о добре и зле, счастье, морали, успехе и, в том числе, красоте».
Съемки проходили в Особняке Шредера (владельца фортепианной фабрики) и Музее Фаберже, а ее результаты будут выставлены в новом пространстве ArtMe Beauty на улице Спортивной, 2, уже сегодня. В рамках проекта салон проведет бьюти-уикенд, а собранные с него средства направит в пользу фонда «Шаг навстречу». Продюсер: Евгения МурашоваТехнический директор: Иван ВолковСтилист: Сергей ДедюхинОдежда предоставлена ДЛТ и модным домом Tatyana Parfionova
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