«Аутсайдеры» Говарда Беккера: что могут рассказать о социальном исключении джазмены и курильщики марихуаны 1950-х?

Вслед за книгами классиков американской социологии Эрвина Гоффмана и Герберта Блумера издательство «Элементарные формы» публикует перевод «Аутсайдеров» Говарда Беккера. Социолог Давид Хумарян объясняет Strelka Mag, как джазменов и курильщиков марихуаны вынесло на обочину американского общества 1940-50-х, и какую роль в этом процессе сыграли «блюстители морали».

Джаз и социология

«Чикагская школа социологии» — так принято называть группу исследователей-социологов, сложившуюся к середине XX века в Университете Чикаго . Говорить о независимых исследователях как об интеллектуальной школе позволяла не столько общая для всех чикагцев теоретическая позиция («символический интеракционизм»), сколько приверженность методу — изучать современный город средствами классической антропологии, наблюдать взаимодействие людей «под микроскопом».

Американская городская антропология едва ли не с первых дней своего существования исследовала скрытые от глаз обывателя социальные группы, наводнившие тесные подземелья больших городов. И «Аутсайдеры» вполне вписываются в этот ряд текстов с характерным для них пиететом к маргинальным городским сообществам. Для Говарда Беккера в силу определенных причин главный интерес представляли сообщества джазовых музыкантов и курильщики марихуаны. Это отражало набор интересов социолога.

Но есть ряд более любопытных биографических обстоятельств, которые подтолкнули Беккера к исследованию аутсайдеров и механизмов социального исключения. Исследователь долгое время сам находился в маргинальной позиции. Он играл джаз, но не принадлежал к профессии в полной мере, потому что, по собственному признанию, занимал место тех парней, «которые играли лучше, но уехали на войну» (дело было в 1940-е годы, и Беккер был еще слишком молод для военной службы). Не был он целиком погружен и в жизнь американской академии, хотя защитил докторскую диссертацию в 23 года.

Наклеивание ярлыков

В статусной иерархии американского общества середины двадцатого столетия джаз и курение марихуаны однозначно маркировались как занятия, скорее присущие социальным низам и аутсайдерам. Сам же феномен «аутсайдерства» Беккер понимал как процесс «наклеивания ярлыков» (labelling). Изгой для него — продукт общественного осуждения и систематического исключения. Надо обязательно сказать, что до Беккера в социологии и криминологии господствовала идея о том, что преступник или аутсайдер — это человек, отмеченный неким едва ли не врожденным или наследственным качеством, которое и побуждает его нарушать правила нормального поведения. Беккер переворачивает эту модель с головы на ноги. Исследовать необходимо, согласно Беккеру, не только самих аутсайдеров, но и действия тех, кто наклеивает на них такой ярлык.

Вернемся к истории с джазом. Джаз тогда еще не успел заслужить статус музыкального искусства, а поэтому о нем пренебрежительно отзывались как об исключительно «танцевальном жанре». Однако появление би-бопа и несколько позднее фри-джаза и джазового авангарда меняют общую картину — внутри сообщества появляются музыканты, которые видят в джазе не просто танцевальный аккомпанемент, а искусство. Вслед за этим меняются и представления, бытующие в джазовом сообществе — если верить Беккеру, брезгливое и пренебрежительное отношение к аудитории с некоторых пор объединяет джазменов.

Свою аудиторию, беззаботно отплясывающую под джазовые хиты, джазмены называют «жлобами»; «жлобы» ничего не смыслят в музыке и восприимчивы лишь к низкопробным мелодиям. Аудитория, конечно, не остается в долгу — она требует от музыкантов исполнения знакомых мотивов (ведь именно за это заплачены деньги!). Беккер своими глазами наблюдает «герметизацию» джазового сообщества внутри узкой группы городских отбросов, не пользующихся большим уважением со стороны общества и презирающих само это общество. Поэтому аутсайдерство — это социальный конструкт, возникающий во взаимодействии различных групп, утверждает Беккер.

Борьба за мораль

Городские группы при этом отнюдь не находятся в равных стартовых позициях — их символический вес различается, а следовательно, и властью обладают те, кто лучше встроен в общество. Это прекрасно подтверждается наблюдением за другой группой аутсайдеров — курильщиков марихуаны.

В 1937 году марихуана впервые становится объектом репрессивного контроля со стороны американских властей, принимается Закон о налоге на марихуану, который формально являлся налоговой мерой, но по сути был призван стать настоящей карой для любителей «травки». Беккер кропотливо анализирует историю принятия закона, чтобы показать неравенство позиций между различными акторами этого процесса. Случилось то, что Беккер потом назвал «драмой девиантности» — цепочка предсказуемых событий, движимая репрессивной машиной общественной морали, в конечном итоге приводит к маргинализации группы и наклеиванию на неё ярлыка «аутсайдеров».

Говард Беккер за фортепьяно в «месте на 63 улице в Чикаго», ок. 1950

В отличие от многих сугубо академических текстов того времени, «Аутсайдеры» повышают ставки — в книге поднимается ряд проблем, актуальных за пределами университета: социальное исключение и стигма, борьба городских сообществ за признание и, в конечном итоге, за власть, и роль социальных исследований в этой борьбе. Сам Беккер старается избежать каких-то однозначных призывов и лозунгов, однако даже самое поверхностное знание контекста, в котором создавалась эта работа, позволяет с уверенностью говорить об ангажированности Беккера в интересах маргинальных и исключенных групп (не случайно эпиграфом к работе стала цитата из романа Фолкнера «Когда я умирала»: «Иногда мне кажется, что нет между нами совсем нормального и совсем ненормального, и кто он есть — мы договариваемся и решаем»).

«Аутсайдеры» рассказывают нам историю о жизни девиантных сообществ, исключенных из ровного городского ландшафта 1940–50-х. Городские маргиналы всех мастей в оптике Беккера фигурально оказываются перед лицом жесткой — и зачастую лицемерной — критики со стороны «блюстителей морали». Это вынуждает аутсайдеров проводить четкую границу между своим кругом и обществом «нормальных» людей, тогда как «нормальные» люди стараются обходить аутсайдеров стороной, чтобы не испортить себе репутацию. Но стоит лишь внимательно посмотреть вокруг, и мы увидим, что подобные формы социального исключения характерны и для современного общества, где по-прежнему то там, то здесь возникают тесные анклавы аутсайдеров.