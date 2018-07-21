Ещё
«Русал» направил Минфину США предложения, которые могут привести к снятию санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русал» направил Минфину США предложения, которые могут привести к снятию санкций 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что "Русал" направил в ведомство предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании. Об этом сообщает Reuters.
По словам Мнучина, целью является «сохранить „Русал“ в деле», если будет найдено приемлемое решение.
Ранее СМИ сообщили, что правительство России планирует поддержать «Русал» за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. Отмечалось, что вице-премьер Дмитрий Козак утвердил «дорожную карту» развития алюминиевой промышленности до 2023 года.
Также ранее сообщалось, что бизнесмен Олег Дерипаска объявил о выходе из совета директоров компании.
Газета.Ru: последние новости
Полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве Тена S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB- Москалькова попросила Путина о помощи в ситуации с освобождением моряков "Норда"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»343
Фото кабинета Медведева удивило россиян179
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке32
«Газпрому» перекрывают трубу795
Наряд ДПС расстреляли в Дагестане59
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение