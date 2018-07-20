Ещё
«Бешикташ» подписал женскую команду по CS:GO
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бешикташ» подписал женскую команду по CS:GO 

Чемпионат.com 1 час назад
Ранее состав входил в организацию RES Gaming.
«Бешикташ» рад объявить, что стал первым спортивным клубом, который сделал шаг навстречу женскому CS:GO. Организация Besiktas Esports приветствует состав по CS:GO. Добро пожаловать в «Бешикташ», дамы!», — говорится в анонсе.
В Besiktas Esports вошли Ксения vilga Клюенкова, Анастасия kr4sylya Хлобыстина, Джулия juliano Киран, Зайнаб zAAz Турки и Петра Petra Стокер.
За время нахождения в RES Gaming девушки заняли второе место на Copenhagen Games 2018 — Female и третье на Intel Challenge Katowice 2018. Следующим чемпионатом, который посетит команда, станет GIRLGAMER Esports Festival. Турнир пройдет в Португалии 21-22 июля.
ФК «Бешикташ» был первым клубом, который подписал команду по League of Legends. Сейчас киберспортивный департамент работает не только с составом по LoL, но и игроками в CS:GO и FIFA 18.
Чемпионат.com: последние новости
Комбаров — о «Спартаке», рыбалке, Зе Луише, Путине и сборной России Глава «Анжи»: нужно писать об улучшении имиджа России, а не о наших проблемах ВВС США заключили партнёрство с составом Cloud9 по CS:GO
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста334
Фото кабинета Медведева удивило россиян69
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе220
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение