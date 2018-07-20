«Бешикташ» подписал женскую команду по CS:GO

Ранее состав входил в организацию RES Gaming.

«Бешикташ» рад объявить, что стал первым спортивным клубом, который сделал шаг навстречу женскому CS:GO. Организация Besiktas Esports приветствует состав по CS:GO. Добро пожаловать в «Бешикташ», дамы!», — говорится в анонсе.

В Besiktas Esports вошли Ксения vilga Клюенкова, Анастасия kr4sylya Хлобыстина, Джулия juliano Киран, Зайнаб zAAz Турки и Петра Petra Стокер.

За время нахождения в RES Gaming девушки заняли второе место на Copenhagen Games 2018 — Female и третье на Intel Challenge Katowice 2018. Следующим чемпионатом, который посетит команда, станет GIRLGAMER Esports Festival. Турнир пройдет в Португалии 21-22 июля.

ФК «Бешикташ» был первым клубом, который подписал команду по League of Legends. Сейчас киберспортивный департамент работает не только с составом по LoL, но и игроками в CS:GO и FIFA 18.