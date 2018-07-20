Прерванная песня: как жил Честер Беннингтон

Вечером 20 июля 2017 года по сети разлетелась новость: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Многие поклонники музыканта отнеслись к информации с недоверием — в последние годы известных артистов нередко «хоронили» СМИ, но затем слухи опровергались. Увы, в случае с Беннингтоном новость оказалась реальной.

Общественность стала ломать голову: что же заставило Честера, внешне вполне счастливого, свести счёты с жизнью? Причину такого поступка 41-летнего музыканта нашли в смерти его близкого друга — Криса Корнелла , фронтмена группы Soundgarden. Он покончил жизнь самоубийством за несколько месяцев до того, как это сделал Беннингтон.

News.ru собрал самые яркие снимки с участием Честера Беннигтона к годовщине его смерти.