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Прерванная песня: как жил Честер Беннингтон
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Прерванная песня: как жил Честер Беннингтон 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Вечером 20 июля 2017 года по сети разлетелась новость: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Многие поклонники музыканта отнеслись к информации с недоверием — в последние годы известных артистов нередко «хоронили» СМИ, но затем слухи опровергались. Увы, в случае с Беннингтоном новость оказалась реальной.
Общественность стала ломать голову: что же заставило Честера, внешне вполне счастливого, свести счёты с жизнью? Причину такого поступка 41-летнего музыканта нашли в смерти его близкого друга — Криса Корнелла, фронтмена группы Soundgarden. Он покончил жизнь самоубийством за несколько месяцев до того, как это сделал Беннингтон.
News.ru собрал самые яркие снимки с участием Честера Беннигтона к годовщине его смерти.
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