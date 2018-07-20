Космос внутри и снаружи: пластиковые сумки и водолазки из глиттера в новом лукбуке Karl Lagerfeld

Модный дом Karl Lagerfeld представляет новую капсульную коллекцию сезона осень-зима 2018 Karl in space.

Основным источником вдохновения для Карла Лагерфельда послужили космос и галактика. Планеты и созвездия украшают изделия коллекции. Крупное лого также служит дополнением аксессуаров.

Для капсульной коллекции была специально создана блестящая ткань boucle, которая стала улучшенной версией любимого материала дизайнера Карла Лагерфельда. На некоторых изделиях изображены кошка Шуппет и Карл Лагерфельд в костюмах астронавтов. Они стали главными героями космической идеи Карла Лагерфельда.

В коллекцию вошли must-have—сумки шопперы и твидовая сумка через плечо. В капсуле представлена кроссбоди-сумка 2 в 1 с дополнительным маленьким кошельком. В коллекцию вошли travel вещи: обложка на паспорт, кошелек, шарф и кепка.

Капусула Karl in space поступит в продажу 20 июля в магазинах по всему миру.

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Фото: архивы пресс-служб