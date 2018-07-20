Ещё
Космос внутри и снаружи: пластиковые сумки и водолазки из глиттера в новом лукбуке Karl Lagerfeld
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космос внутри и снаружи: пластиковые сумки и водолазки из глиттера в новом лукбуке Karl Lagerfeld 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Модный дом Karl Lagerfeld представляет новую капсульную коллекцию сезона осень-зима 2018 Karl in space.
Основным источником вдохновения для Карла Лагерфельда послужили космос и галактика. Планеты и созвездия украшают изделия коллекции. Крупное лого также служит дополнением аксессуаров.
Для капсульной коллекции была специально создана блестящая ткань boucle, которая стала улучшенной версией любимого материала дизайнера Карла Лагерфельда. На некоторых изделиях изображены кошка Шуппет и Карл Лагерфельд в костюмах астронавтов. Они стали главными героями космической идеи Карла Лагерфельда.
В коллекцию вошли must-have—сумки шопперы и твидовая сумка через плечо. В капсуле представлена кроссбоди-сумка 2 в 1 с дополнительным маленьким кошельком. В коллекцию вошли travel вещи: обложка на паспорт, кошелек, шарф и кепка.
Капусула Karl in space поступит в продажу 20 июля в магазинах по всему миру.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Ксения Семенова
Фото: архивы пресс-служб
WMJ.ru: последние новости
Не Брэд Питт: 54-летняя Эль Макферсон закрутила роман с 61-летним «королем антипрививочников» «Хотела посмеяться»: «Мисс Дубай» рассказала правду о тусовке с молодым отцом Тарасовым Микро-бикини еле прикрывает все прелести Анастасии Решетовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста360
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры80
Фото кабинета Медведева удивило россиян74
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе222
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение