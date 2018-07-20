Более 5 тыс. человек посетили официальные экскурсии столичного метро во время ЧМ-2018

Более 5 тыс. человек посетили официальные экскурсии столичного метрополитена во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

«Официальные экскурсии метро посетили за время ЧМ более 5 тыс. человек. Кроме того, было много организованных и неорганизованных групп. У нас было 25 тыс. просмотров экранов с достопримечательностями метро в приложении «Метро Москвы», — отметил Р. Латыпов.