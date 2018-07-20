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Более 5 тыс. человек посетили официальные экскурсии столичного метро во время ЧМ-2018
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Более 5 тыс. человек посетили официальные экскурсии столичного метро во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 5 тыс. человек посетили официальные экскурсии столичного метрополитена во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Официальные экскурсии метро посетили за время ЧМ более 5 тыс. человек. Кроме того, было много организованных и неорганизованных групп. У нас было 25 тыс. просмотров экранов с достопримечательностями метро в приложении «Метро Москвы», — отметил Р. Латыпов.
ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня и завершился 15 июля. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.
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