Сергей Маркин стал председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа 

Председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа назначен Сергей Маркин, сообщает «Петербургский дневник». Новый глава ведомства был представлен коллективу 20 июля.
С получением должности Маркина уже поздравил вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов. ««Уверен, что под руководством Сергея Федоровича Маркина суд продолжит эффективную работу, укрепляя веру людей в торжество закона и справедливости», — подчеркнул он.
Маркин работает в судебной системе около 30 лет. Перед назначением в Северо-Западный округ он был главой Арбитражного суда Республики Карелия.