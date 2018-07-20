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Сергей Маркин стал председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа
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Сергей Маркин стал председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Председателем Арбитражного суда Северо-Западного округа назначен Сергей Маркин, сообщает «Петербургский дневник». Новый глава ведомства был представлен коллективу 20 июля.
С получением должности Маркина уже поздравил вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов. ««Уверен, что под руководством Сергея Федоровича Маркина суд продолжит эффективную работу, укрепляя веру людей в торжество закона и справедливости», — подчеркнул он.
Маркин работает в судебной системе около 30 лет. Перед назначением в Северо-Западный округ он был главой Арбитражного суда Республики Карелия.
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