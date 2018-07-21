В Чебоксарах началось благоустройство Кадетского парка

Напомним, Кадетский сквер является одним из четырех объектов, необходимость строительства которого поддержали жители Чебоксар на рейтинговом голосовании по выбору парков и скверов 18 марта этого года. Этот объект выбрали 39 тысяч человек (26 процентов участников голосования).

Вход в парк начинается от ДК Тракторостроителей. Основные дорожки внутри зеленой зоны обустроят из брусчатки с гранитным напылением. Кроме того, здесь появятся пешеходные зоны из асфальтобетона и гранитного щебня.

С западной стороны благоустраивается детская зона с игровой площадкой и территорией для отдыха взрослых. Рядом появится сухой светомузыкальный фонтанный комплекс.

В настоящее время в работах на объекте задействованы пять подрядных организаций, каждая из них отвечает за свое направление: возведение тротуаров и дорожек, монтаж сетей наружного освещения, устройство водоснабжения, подготовка спортивного и игрового оборудования. Кроме того, идет подготовка подъездных путей и парковочной зоны около сквера.

Благоустройство Кадетского парка находится на ежедневном контроле руководства города. Как доложил заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов , возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Как отметил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков , средства на благоустройство парка выделены по подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды», за счет субсидий из федерального центра, а также республиканского и муниципального бюджетов.

Общая стоимость работ составляет 75,02 миллиона рублей.

Справка «РГ»