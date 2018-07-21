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В Чебоксарах началось благоустройство Кадетского парка
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В Чебоксарах началось благоустройство Кадетского парка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Напомним, Кадетский сквер является одним из четырех объектов, необходимость строительства которого поддержали жители Чебоксар на рейтинговом голосовании по выбору парков и скверов 18 марта этого года. Этот объект выбрали 39 тысяч человек (26 процентов участников голосования).
Вход в парк начинается от ДК Тракторостроителей. Основные дорожки внутри зеленой зоны обустроят из брусчатки с гранитным напылением. Кроме того, здесь появятся пешеходные зоны из асфальтобетона и гранитного щебня.
С западной стороны благоустраивается детская зона с игровой площадкой и территорией для отдыха взрослых. Рядом появится сухой светомузыкальный фонтанный комплекс.
В настоящее время в работах на объекте задействованы пять подрядных организаций, каждая из них отвечает за свое направление: возведение тротуаров и дорожек, монтаж сетей наружного освещения, устройство водоснабжения, подготовка спортивного и игрового оборудования. Кроме того, идет подготовка подъездных путей и парковочной зоны около сквера.
Благоустройство Кадетского парка находится на ежедневном контроле руководства города. Как доложил заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.
Как отметил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков, средства на благоустройство парка выделены по подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды», за счет субсидий из федерального центра, а также республиканского и муниципального бюджетов.
Общая стоимость работ составляет 75,02 миллиона рублей.
Справка «РГ»
Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова возводится в Чебоксарах с июля 2017 года в рамках четырехстороннего соглашения. Документ был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу, приволжским полпредом Михаилом Бабичем, главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и главой госкорпорации «Ренова» Виктором Вексельбергом. Образовательное учреждение, рассчитанное на 400 мест, будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил страны. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре этого года.
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