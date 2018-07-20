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«Яблоко» выдвинула депутата Алексея Тикку кандидатом на должность главы Локнянского района
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«Яблоко» выдвинула депутата Алексея Тикку кандидатом на должность главы Локнянского района 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
Региональный совет Псковского «ЯБЛОКА» выдвинул кандидата на должность главы Локнянского района, сообщили в пресс-службе партии. Им стал уроженец Локни, предприниматель, депутат Собрания депутатов Локнянского района Алексей Тикка. Кандидат родился 24 июля 1984 года в Локне. Отец работает водителем, мама — продавцом. В 2001 году окончил Локнянскую среднюю школу. В 2007–2010 гг. работал в ЗАО «Тоннельный отряд-3» (Санкт-Петербург) по специальности «горнорабочий подземный 3 разряда (проходчик)», принимал участие в строительстве станций метро «Звенигородская» и «Международная». С 2016 года — генеральный директор ООО «Северные Мастерские» (производство и монтаж металлоконструкций). В 2017 году Алексей Тикка избран депутатом Собрания депутатов Локнянского района по списку «Яблока». Член комиссии Собрания депутатов Локнянского района по бюджету, налогам и финансам и комиссии по социально-экономическим вопросам. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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