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В Белгороде ограничат движение из-за чемпионата по велосипедному спорту
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В Белгороде ограничат движение из-за чемпионата по велосипедному спорту 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Белгороде ограничат движение транспорта во время проведения Открытого Чемпионата России по велосипедному спорту — шоссе в классе «Мастерс». Соответствующее распоряжение подписал Константин Полежаев сегодня, 20 июля.
С 23.00 21 июля до окончания мероприятия будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улицам:
Корочанская (от трассы «Белгород — Павловск» до улицы Студенческая), Студенческая (от Корочанской до Калинина).
С 9.00 22 июля до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улицам:
Корочанская (от трассы «Белгород — Павловск» до улицы Студенческая), Студенческая (правая сторона) — от Корочанской до Калинина.
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