В Белгороде ограничат движение из-за чемпионата по велосипедному спорту

Белгороде ограничат движение транспорта во время проведения Открытого Чемпионата России по велосипедному спорту — шоссе в классе «Мастерс». Соответствующее распоряжение подписал Константин Полежаев сегодня, 20 июля.

С 23.00 21 июля до окончания мероприятия будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улицам:

Корочанская (от трассы «Белгород — Павловск» до улицы Студенческая), Студенческая (от Корочанской до Калинина).

С 9.00 22 июля до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улицам:

Корочанская (от трассы «Белгород — Павловск» до улицы Студенческая), Студенческая (правая сторона) — от Корочанской до Калинина.