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Медведев считает важным усилить профилактику и борьбу с лесными пожарами
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Медведев считает важным усилить профилактику и борьбу с лесными пожарами 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает возможным увеличить финансирование на профилактику и тушение лесных пожаров. На совещании по охране лесов и обработке древесины председатель правительства назвал охрану лесов от пожаров одной из приоритетных задач.
"Можем подумать о выделении дополнительных средств по этом направление [борьба с лесными пожарами]", — заявил он.
"Лесные пожары являются большой проблемой для нашей страны, самое важное — научиться по возможности такие бедствия предотвращать", — указал глава кабинета министров. Он напомнил, что для решения данной задачи принимаются «системные меры, существенно увеличено финансирование противопожарных мероприятий в регионах, в этом году — до 6 млрд рублей». «Это приблизительно на 40% больше, чем в 20016 году, причем деньги должны идти не только на тушение пожаров, но и на авиапатрулирование территорий», — указал Медведев.
Он также обратил внимание на то, что «создан федеральный штаб по координации деятельности по тушению пожаров». «Во всех регионах должна быть необходимая лесопожарная техника, оборудование и снаряжение для того, чтобы предупреждать и тушить пожары», — отметил он. По словам премьер-министра, «в отдаленных районах лесные пожары чаще всего распространяются из-за того, что их обнаружили слишком поздно». «Поэтому, конечно, нужно развивать систему малой авиации, причем, прежде всего, формируя парк из судов российского производства», — подчеркнул председатель правительства.
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