Звезды-двойники: таких совпадений не бывает!

Эми Адамс, Айла Фишер Невероятно, но для многих зрителей звезда «Зачарованной» Эми Адамс и «шопоголик» Айла Фишер слились в одно лицо. И даже тот факт, что они играли двух разных героинь в фильме Тома Форда «Под покровом ночи», никого не смущает. Многие даже думают, что Эми Адамс замужем за Сашей Бароном Коэном , хотя честь стать супругой комика досталась другой актрисе — рыжеволосой Айле Фишер.

Зоуи Дешанель, Кэти Перри Актрису Зоуи Дешанель, известную по сериалу «Новенькая» и фильму «500 дней лета», только ленивый не сравнивал с певицей Кетти Перри. Тут не поспоришь: внешнее сходство очевидно, а музыкальная карьера Зоуи только подливает масла в огонь.

Джеффри Дин Морган, Хавьер Бардем Испанский мачо Хавьер Бардем обжигал сердца девушек по всему миру, пока дорогу ему не перешел горячий американец Джеффри Дин Морган. Они так похожи, что мы просто запутались, кто есть кто! Но есть секретный прием: у Хавьера тяжелые верхние веки, которые дают ему фирменный прищур. Если взгляд открыт — перед вами Дин Морган

Марго Робби, Джейми Пресли Марго Робби и Джейми Пресли близнецы во всем. Даже в кино обе пришли из модельного бизнеса. Серые глаза, острые носы, тонкая верхняя губа, идеальная улыбка — злые языки шутят, что тут работал один пластический хирург.

Хейли Беннет, Дженнифер Лоуренс Актриса Хейли Беннет уверяет, что очень устала: на улице ее постоянно путают с коллегой — звездой «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. Но есть версия, что карьера Беннет пошла в гору именно благодаря внешнему сходству с Джен: киношная легенда гласит, что когда продюсеры не могут позволить себе Лоуренс, они зовут Беннет.

Том Харди, Логан Маршал-Грин Внешнее сходство лондонского денди Тома Харди и американского щеголя Логана Маршалла-Грина очевидно. Это будет непросто, но осталось решить: кто вам нравится больше?

Кира Найтли, Натали Портман Поклонники актрис хором кричат, что они совершенно разные, но весь остальной мир продолжает их путать. Немудрено: Кира начинала как дублерша Натали в «Звездных войнах». А вы хорошо их различаете? Проверьте себя и пройдите наш тест. Другие занимательные игры со звездами:

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