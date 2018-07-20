Болельщики чаще всего добирались до стадионов на общественном транспорте

Максим Лискутов рассказал, как транспорт справился с нагрузкой во время проведения мундиаля

Подавляющее большинство посетителей «Спартака» и «Лужников» добирались до стадионов на общественном транспорте в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лискутов.

— 90% всех посетителей двух арен использовали городской транспорт, чтобы приехать и уехать со стадионов, — заявил Ликсутов.

Также он напомнил, что за время проведения чемпионата на городском транспорте в Москве было совершено 5 миллионов бесплатных поездок.

Стадионы «Спартак» и «Лужники» приняли 12 матчей мундиаля — по 5 и 7 матчей соответственно. На арене «Лужники» прошли матч открытия и финал чемпионата мира по футболу.