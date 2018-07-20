В Испании не хотят вмешиваться в судебные разногласия по поводу Пучдемона

МАДРИД , 20 июл — РИА Новости . Правительство Испании не вмешивается в разногласия между немецким и испанским судами по поводу экстрадиции бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, заявила официальный представитель кабмина, министр образования Исабель Селаа.

"Испанское правительство не комментирует решения судьи Верховного суда Испании Пабло Льярены. Оно уважает судебные решения, переговоры между двумя судебными инстанциями — судом Шлезвиг-Гольштейна (одна из федеральных земель ФРГ — ред.) и Испании", — заявила Селаа на пресс-конференции по итогам заседания правительства в Мадриде, добавив, что «возможность таких переговоров обеспечивает евроордер».

"Испанское правосудие не пострадало, это разногласия между двумя судебными инстанциями", — добавила она.

Высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств, признав экстрадицию на основании обвинения в организации восстания недопустимой.

В четверг судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основное обвинение, предъявленное бывшему главе каталонского правительства в Испании, — организация восстания.