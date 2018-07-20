С вешняковцами занимается психолог

Взрослые жители Вешняков каждую неделю посещают бесплатные тренинги, проводимые опытным психологом.

В рамках занятий они учатся развивать владение своими эмоциями, осваивают психологическую грамотность, повышают свою стрессоустойчивость и улучшают коммуникативные навыки.

Такая прекрасная возможность у вешняковцев имеется благодаря ГБУ «Центр Вешняки».

Психолог Игорь Петров отмечает, что основной задачей тренингов является приобретение умения справляться со своими эмоциями. Участники занятий знакомятся с конфликтологией, общаются с людьми разного возраста в паре и в группе. В дальнейшем планируется проводить тренинги на раскрытие творческих способностей, для них уже даже приобретены художественные материалы.

Информация о следующих занятиях размещается в пяти клубах ГБУ «Центр Вешняки». Там же можно увидеть анонсы тем на ближайший месяц. Большую часть занимающихся в настоящее время составляют общественные советники главы управы района.

Психолог подчеркнул, что восприятие тренинга участниками во многом зависит от темы. Сложнее всего им учиться общаться по-новому, но, по словам Игоря Петрова, это не страшно, поскольку не всё даётся сразу.

Для посещения тренингов предварительно нужно записаться по телефону: 8 (499) 373-02-22. Группа собирается, как только число желающих достигает 5 человек и больше. Занятия проводятся по адресу: ул. Вешняковская, д. 29Д.