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С вешняковцами занимается психолог
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С вешняковцами занимается психолог 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Взрослые жители Вешняков каждую неделю посещают бесплатные тренинги, проводимые опытным психологом.
В рамках занятий они учатся развивать владение своими эмоциями, осваивают психологическую грамотность, повышают свою стрессоустойчивость и улучшают коммуникативные навыки.
Такая прекрасная возможность у вешняковцев имеется благодаря ГБУ «Центр Вешняки».
Психолог Игорь Петров отмечает, что основной задачей тренингов является приобретение умения справляться со своими эмоциями. Участники занятий знакомятся с конфликтологией, общаются с людьми разного возраста в паре и в группе. В дальнейшем планируется проводить тренинги на раскрытие творческих способностей, для них уже даже приобретены художественные материалы.
Информация о следующих занятиях размещается в пяти клубах ГБУ «Центр Вешняки». Там же можно увидеть анонсы тем на ближайший месяц. Большую часть занимающихся в настоящее время составляют общественные советники главы управы района.
Психолог подчеркнул, что восприятие тренинга участниками во многом зависит от темы. Сложнее всего им учиться общаться по-новому, но, по словам Игоря Петрова, это не страшно, поскольку не всё даётся сразу.
Для посещения тренингов предварительно нужно записаться по телефону: 8 (499) 373-02-22. Группа собирается, как только число желающих достигает 5 человек и больше. Занятия проводятся по адресу: ул. Вешняковская, д. 29Д.
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