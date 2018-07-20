Начальник ялтинского управления МЧС курировал торговлю наркотиками 

После вынесения приговора трем бойцам пожарно-спасательного отряда Ялты, признанным виновными в распространении и употреблении наркотических веществ, поползли слухи, что к этому причастен начальник ФГКУ «2ПСО ФПС по РК» полковник Владимир Завер. Якобы экипажи пожарных машин находятся в постоянном наркотическом опьянении, а торговля наркотиками осуществляется прямо во время несения боевого дежурства. Также появилась информация о том, что курирует все это лично Завер.
Комментарий: прямых доказательств нет «Насколько мне известно, следствие действительно подозревало полковника Завера в соучастии, но на сегодняшний день прямых тому доказательств нет. Хотя на месте правоохранителей я бы не стал отбрасывать версию о соучастии руководства пожарной части. Если доподлинно известно, что экипаж употреблял наркотики, это не могло быть не замечено его руководством. По какой-то причине на это закрывали глаза», — считает крымский общественник Александр Юрьев.