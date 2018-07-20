Миллиард рублей необходим Орловской области на ремонт дорог

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Около 1 млрд рублей не хватает Орловской области для того, чтобы отремонтировать дороги регионального значения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.

В 2018 году на ремонт региональных дорог выделено 800 млн рублей, на ремонт всех дорог — 4,6 млрд рублей, однако пока меньше половины автомобильных дорог соответствует нормативным требованиям.

"Только на дороги регионального значения нужно как минимум 1 млрд рублей. Сейчас правительство Орловской области подготовило заявку в Министерство транспорта РФ на включение региона в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», предусматривающий выделение федерального финансирования на реконструкцию и строительство дорог в крупнейших городских агломерациях России ", — сказал Блохин. По его словам, это позволит увеличить долю нормативных дорог в регионе до 85%.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков рассказал, что к вхождению в проект начали готовиться заблаговременно. Так, все дорожные работы ведутся в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, а для контроля качества покрытия будет применяться новейшая технологическая система.

"Мы заключили соглашение с международным Конгрессом промышленников и предпринимателей, при содействии которого область получит возможность использования инновационного отечественного сканнера дорожного полотна «Кондор». Это «детектор лжи» для дорожников, который позволит эффективней контролировать качество при росте объемов строительства", — сказал Клычков.

Украину. Он так же отметил, что Орловская область — один из крупнейших транспортных узлов в центральной части России: через регион проходят транспортные потоки в Крым , Южный федеральный округ, Белоруссию

"Для Орловщины развитие дорожной сети — принципиальный вопрос. Численность населения не должна быть единственным критерием для вхождения в проект. Транспорт является одной из системообразующих отраслей области и связан со всеми элементами экономики и социальной сферы", — сказал он.

В проект «Безопасные и качественные дороги» входит 38 агломераций с численностью населения свыше 500 тыс. человек. В ЦФО проект реализуется в Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Сейчас прорабатывается вопрос расширения проекта на регионы с меньшей численностью населения.