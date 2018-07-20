«НДС стоит заморозить на прежнем уровне минимум на десять лет»

«Налоги никому не нравятся — это факт. Точно такой же, как тот, что государство без налогов не сможет прожить.

Чиновники, говоря о том, что в России низкая налоговая нагрузка, рассматривают либо отдельно взятый налог, вырванный из контекста, либо пользуются терминологией Федеральной налоговой службы , и речь идет про процент, уплачиваемый государству, не от прибыли компании, а от оборота. А платежи, которые не прописаны в Налоговом кодексе, ими не учитываются. Например, все отчисления в социальные фонды за сотрудников. Мировая практика показывает совсем другой подход. В развитых странах принято учитывать все платежи, которые имеют признаки налогов (действительно, какая разница, какой бумагой регулируется платеж?), и смотрят отношение не от оборота, а от прибыли. Используя оборот компании, можно говорить об очень низкой нагрузке, если расходы компании большие. А у нас треть компаний — убыточные.

Согласно рейтингу от Всемирного банка , налоговая нагрузка в России не такая уж и маленькая: 47,4% от прибыли. Половину от заработанного приходится отдавать. Много это или мало? Судите сами: в регионе „Средняя Азия и Восточная Европа“, в который входят страны СНГ, средний уровень налоговой нагрузки составляет 34,2%, а в Израиле , которому приходится выживать в довольно непростых условиях и нести немалые расходы на оборону, бизнес платит 28,1% от прибыли. Многие также слышали страшилки про высокие налоги в Европе. Но по данным Всемирного банка, средняя нагрузка в ЕС на 15% меньше, чем в России. В Сингапуре бизнес отдает 19,1% от прибыли. В Канаде нагрузка 21%.

Довольно близки по цифрам к России США с налоговой нагрузкой в 44%. Но это оценка за 2017 год. В начале 2018-го там была проведена реформа, которая снизила налог на прибыль компаний с 35% до 21%. Так, что и общая нагрузка стремительно пошла вниз. И не зря: экономика сразу ожила, расходы предприятий на оборудование выросли на 5,5%, инвестиции в интеллектуальную собственность — сразу на 10,9%, а безработица стремится к рекордно низким 3,5%. А ведь у нас есть еще несколько десятков нерегулируемых так называемых неналоговых сборов — это различные экологические, утилизационные, торговые, портовые сборы, плата грузовиков за проезд по федеральным трассам в систему „Платон“ и другие. В сумме они дают существенные 8,7% от всех налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Уже исходя из этого повышение налогов в России выглядит странно и нелогично. А если копнуть глубже, то такое решение становится еще более абсурдным. Об этом эксперты говорят в один голос. Месяц назад мы с Институтом актуальной экономики провели исследование и подготовили аналитический доклад, в котором отмечается, что увеличение налоговой нагрузки снизит покупательную способность населения на 2%, снижение прибыли компаний может составить 5,8%, увеличится количество банкротств предприятий, а темпы роста экономики будут стремиться к 0. И это все при постоянно растущей зависимости от экспорта нефти и газа.

А на прошлой неделе мы организовали круглый стол, где было озвучено, что нагрузку, связанную с реализацией меры по повышению НДС, частично на себя возьмет бизнес (порядка 130 млрд рублей по оценке РАН ), а остальные сборы обеспечат люди: каждый человек в среднем (включая детей) заплатит государству более 4 тыс. рублей в течение года. Для членов правительства и депутатов, может быть, это совсем незначительная сумма, но нельзя забывать о том, что у нас 13,3% людей (по оценке Счетной палаты ) живут за чертой бедности. У них каждая копейка на счету.

Кроме этого, получим целый клубок проблем: сокращение спроса, ухудшение благосостояния населения, снижение прибыли компаний (помните, что каждая третья компания у нас и так убыточная?), рост цен в магазинах, рост инфляции и, как следствие, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ . Поприветствуйте новый этап длительного застоя и прозябания. Причем негативное влияние будет очень даже заметным: ЦБ обещает рост инфляции до 4% с нынешних 2,4% уже к концу текущего года, Минфин предрекает в 2019 году инфляцию в 4,3%.

Все аналитики едины в опасениях о том, что повышение НДС — это увеличение доли государства в экономике. Повышение НДС — это переход к исключительно вертикально интегрированной государственной системе управления экономикой через государственные корпорации или компании с государственным участием, которые обладают лоббистскими возможностями (а как следствие — различными налоговыми преференциями). Сейчас степень огосударствления экономики — 70%. В СССР уровень присутствия государства в экономике был порядка 80% …

Эксперты, принимавшие участие в дискуссии, также сходятся во мнении о том, что намного полезнее было бы найти необходимые средства в других источниках. Это может быть сокращение военных расходов, принуждение госкомпаний платить все положенные дивиденды и другие меры. Но на самый обширный источник средств указал, пожалуй, Александр Любосердов — предприниматель и член бизнес-ассоциации „Клуб Лидеров“. Он считает, что „в первую очередь стоит обратить внимание на деятельность компаний с государственным участием. Объем всех госзакупок более 32 трлн рублей (26 трлн в рамках закупок госкомпаний и 6 трлн — закупки бюджетных организаций). Благодаря договоренностям с поставщиками и аффилированными компаниями неэффективно расходуется до 30% этих средств. Проще говоря, они разворовываются. Контроль за закупками госпредприятий позволит снизить их расходы и повысить прибыль. Это значит, что дивиденды государства будут выплачены в большем объеме“. Действительно в этой сфере крутятся колоссальные суммы! И растворяются без следа. Отдельно Александр Любосердов отметил, что НДС облагается и фонд оплаты труда: сейчас, выдавая 100 рублей на руки, предприниматель 80 рублей платит государству. Чем выше НДС — тем больше расходы бизнеса на оплату труда сотрудников.

Но, увы, никакие экспертные мнения правительству не указ. Да и общественной дискуссии не было (многие люди сейчас вообще плохо представляют, что такое НДС и на что он влияет). Кабмину повысить налоги проще, чем просчитать альтернативные варианты и взять на себя ответственность за их реализацию. Но такие варианты есть. А НДС стоит заморозить на прежнем уровне минимум на десять лет.

Все наше множество неналоговых сборов необходимо кодифицировать. То есть внести либо в Налоговый кодекс, либо в самостоятельный кодекс. Только так наконец-то сложится полноценная картина о том, какая же нагрузка лежит на бизнесе (а низкие зарплаты — прямой результат высокой налоговой нагрузки), и правительство лишится возможности повышать их одним росчерком пера. Необходимо провести подробный аудит налоговой системы, чтобы исключить двойное налогообложение. У нас сначала платится налог на прибыль компании, а потом платится налог с полученных дивидендов. Налога два, а деньги-то одни! В США и Эстонии , например, налогом облагаются только деньги, которые были выведены в виде дивидендов. Такая схема стимулирует оставлять прибыль в деле и вкладывать ее в развитие, а не отправлять на офшорные счета.

Если сделать хотя бы это, то у России будет шанс не застрять в вечном болоте, а начать все-таки догонять другие страны по уровню экономического развития, благосостояния населения и социального обеспечения».