Аналитик: «Штаб „Ночных волков“ в Долни Крупа — риск для безопасности»

Территория бывшей станции искусственного осеменения в Долни-Крупе (район Трнавы) напоминает военный лагерь. Здания, выкрашенные в маскировочные военные цвета, защищает высокая стена, на которой со всех сторон натянута колючая проволока. Когда редакторы издания Pravda приехали на место, какие-то люди ограждали территорию красно-белой лентой, чтобы никто не мог приблизиться даже к забору.

На этом объекте российская байкерская банда «Ночные волки» устроили свой штаб, который по сути является полувоенным лагерем. Это подтверждают фотографии с беспилотников, которыми располагает редакция Pravda.

На фотографиях видны танки, бронированная техника и полигон. Полиция утверждает, что все это автомобили, которые не могут стрелять. Также после посещения базы заявила, что на объекте полигона нет.

«Все это исторические экспонаты. Выставку на территории объекта планируется открыть уже осенью этого года, и она будет открыта для публики», — сообщили полицейские в социальных сетях.

На территории тренируются «Словацкие призывники»

В заявлении полиции об исторических экспонатах и запланированной выставке заставляют сомневаться снимки, на которых члены полувоенной организации «Словацкие призывники» тренируются на территории базы. Фотографии появились в социальных сетях, и на них видно, как члены организации ездят по танкодрому. Они восседают на танках и бронетранспортерах, а в руках у них стрелковое оружие.

Министерство внутренних дел следит за «Словацкими призывниками» именно потому, что они относятся к военизированным объединениям, склонным к экстремизму.

При пристальным вниманием SIS На фотографии объекта, заполненного военной техникой, обратила внимание и Словацкая информационная служба (SIS). Что ей стало известно о полувоенном объекте в Долни-Крупе, я не могу рассказать по тактическим соображениям. Пресс-секретарь SIS Бранислав Звара заверил, что SIS выполняет свою разведывательную роль в соответствии с законом. «Однако успешное выполнение задачи зависит от прописанного в законе засекречивания всех действий, которые проводит разведывательная служба, поэтому, отвечая на ваши вопросы, я не могу сообщить вам никаких деталей по поводу того, чем занимается SIS. Также хочу отметить, что о кадрах, сделанных с высоты птичьего полета и опубликованных в интернете, нам известно», — сказал Звара.

Аналитик в области безопасности Ярослав Надь, ознакомившись с кадрами с беспилотника, опознал боевые машины пехоты, гусеничную аварийную технику, танк, а также склады, где может быть другая техника. Эту базу он назвал серьезным риском для безопасности, и компетентные органы, по его мнению, должны немедленно заняться этой проблемой.

Министерство обороны вышло из договора об аренде техники

Часть техники принадлежит Министерству обороны, точнее Военно-историческому институту, который находится в ведении министерства. «Несмотря на то, что все это музейные единицы, то есть нефункционирующая и обесценившаяся техника, непригодная для выполнения тех задач, для которых она была произведена, министр распорядился немедленно расторгнуть договор с означенным общественным объединение и вернуть технику», — заявила пресс-секретарь Минобороны Данка Цапакова.

Военно-исторический институт предоставляет во временное пользование сотни единиц коллекционной техники городам, районам и некоммерческим организациям. Воспользоваться этой возможностью может то гражданское объединение, деятельность которого заключается в презентации и популяризации военной истории. В Долни-Крупа техника попала по договору об аренде, подписанному с гражданским объединением «Музей исторической техники Трнава», директором которого является владелец объекта, а также президент филиала «Ночных волков» в Европе Йозеф Гамбалек.

Директора исторического института отстранили

Министерство обороны беспокоит репутация объединения Гамбалека. Директора Военно-исторического института Милослава Чапловича, который не проверил организацию и таким образом превысил свои полномочия, до выяснения обстоятельств временно отстранили от работы. Цапакова отметила, что в связи со сложившейся ситуацией министр Петер Гайдош распорядился проверить все договоры института, подписанные с гражданскими объединениями, а в случае подозрительной деятельности, которая может навредить доброму имени института, министр приказал немедленно расторгать договоры и при необходимости предпринимать другие юридические шаги.

Издание Pravda обратилось и к Йозефу Гамбалеку. Отвечать на наши вопросы он не захотел, сославшись на отпуск, но пообещал все разъяснить. «С понедельника я на работе. Вы можете приехать и лично посмотреть, чтобы знать правду», — заявил Гамбалек.

Тяжелую технику, такую как танки и транспортеры, можно продавать только тем юридическим лицам, у которых есть действующее разрешение на торговлю военным оборудованием. Разрешения сроком на пять лет выдает Министерство экономики . «На основании опубликованных фотографий невозможно определить, кто является собственником сфотографированной военной техники. Ведомство проверит обнародованную информацию», — пообещали в Министерстве экономики.

Дипломат предостерегает

Об опасности деятельности «Ночных волков» в Словакии издание Pravda предупредил и один из самых опытных словацких дипломатов, который попросил не публиковать его имя. «Мы привыкли (а опыт 1968 года это коллективное восприятие поколений, отвечающих сегодня за наше государство, подтверждает), что внешняя агрессия осуществляется с помощью танков и бронетранспортеров. Но при этом большинство граждан Словакии не осознает (в том числе потому, что для НАТО Россия не является равноценным партнером в традиционном военном смысле), что в XXI веке российское вторжение в чужое государство осуществляется исподтишка. И пример Долни-Крупы это нам сегодня подтверждает. Именно такой была модель отторжения Крыма , а частью той агрессии были — внимание! — „Ночные волки“. Эта байкерская группа, напустившая на себя добродушный вид, получила от государства очень конкретное задание. С ее помощью Россия проверяет границы дозволенного в нашем государстве», — сказал дипломат.

Староста: «Если государственным органам что-то известно, пусть действуют»

Староста Долни-Крупа Теофил Магалович не слишком осведомлен о байкерах и военном музее у них на базе. О появлении музея он узнал с большого рекламного плаката на стене одного из зданий на обнесенном стеной объекте. Написано, что музей откроется в сентябре. Однако официального сообщения ни старосте, ни администрации города не поступало.