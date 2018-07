Год без Честера Беннингтона: рок-музыканты, ушедшие вслед за звездой Linkin Park 

Гитарист, автор песен и один из создателей AC/DC родился в многодетной семье — у мужчины было шесть братьев и сестра, четверо из которых стали впоследствии музыкантами. Легендарная группа родилась в начале 70-х: ее основателями стали Ангус и Малькольм, а название появилось после взгляда на швейную машинку их сестры («alternating current/direct current» переводится как «переменный ток/постоянный ток»). Малькольм отдал группе 40 лет жизни и участвовал в записи всех пластинок коллектива, за исключением последней, 16-й. Музыканта не стало в возрасте 64 лет. По словам Ангуса Янга, его брат страдал от приобретенного слабоумия и умер в кругу семьи: «Он оставляет после себя огромное наследие, которое будет жить вечно», — говорилось в официальном сообщении.

Фото: Globallook

Джонни Холлидей (Johnny Hallyday) — 06.12.2017

Фото: Globallook

Андрей Сучилин — 25.06.2018

Долорес О’Риордан (Dolores O'Riordan) — 15.01.2018

Фото: Globallook

Ричард Свифт (Richard Swift) — 03.07.2018

«Сегодня мир потерял одного из самых талантливых среди известных мне музыкантов. Теперь он со своими матерью и сестрой. Я буду скучать, друг», — сообщил вокалист рок-группы The Black Keys в день смерти гитариста коллектива. 41-летний Ричард Свифт незадолго до трагедии был госпитализирован в тяжелом состоянии — по некоторым данным, при этом у музыканта не было медицинской страховки. Позднее семья Ричарда посредством социальных сетей назвала причину кончины Свифта — мужчина пристрастился к алкоголю, что привело к расстройству почек и печени. У рок-гитариста остались супруга и трое детей.

Фото: Globallook

Начало и конец карьеры британского музыканта связан с группой The Zombies: в 60-х Джим принял участие в создании коллектива, но выступать с The Zombies отказался, так как был на тот момент лидером собственной The Bluetones. Позже Родфорд перешел в The Argent, а в середине 70-х примкнул к The Kinks. Почти 60-летнюю творческую деятельность Джим завершил в качестве басиста. Группа вернулась из тура по Флориде и планировала отправиться на гастроли по городам США , когда 76-летний Джим скончался после падения с лестницы.